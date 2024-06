"Buscamos a Loan": el cartel que pegaron los diputados de Unión por la Patria en sus bancas

Los diputados de Unión por la Patria pegaron en sus bancadas carteles para fomentar la búsqueda de Loan Danilo Peña, el menor de 5 años que lleva 14 días perdido en Corrientes. A la iniciativa se sumaron algunos legisladores de la Coalición Cívica y del socialismo.

El folleto es el mismo que difundido durante las últimas semanas por las autoridades, con una imagen del nene y el pedido de llamado al número 134 en caso de cualquier novedad sobre su paradero.



La acción de los legisladores llega en un día clave, cuando se cumplen dos semanas de la desaparición de Loan. Durante la mañana, se hizo efectiva la orden de la Justicia del traslado de los 6 detenidos a cárceles federales de Salta y Chaco.

El testimonio que podría ser clave en el caso Loan: "No sé si él vendió a la criatura o lo entregó"

Ana Isabel Benítez, hermana de Antonio Benítez, uno de los detenidos en el caso de la desaparición de Loan Peña, realizó el miércoles una serie de declaraciones exclusivas con C5N que podrían ser claves para saber qué pasó con el niño de cinco años que desapareció hace 13 días en la localidad correntina de 9 de Julio.

La mujer contó que su hermano tenía problemas con las drogas y necesitaba plata para pagar deudas. Ante esa situación sostuvo que es posible que haya entregado al niño a Victoria Caillava porque "necesitaba plata".

"Está bien que esté detenido mi hermano, porque no sé si él vendió a la criatura o Antonio le entregó a Victoria porque necesitaba plata. No sé qué está pasando con Antonio Benítez. Mejor que la Policía lo tenga detenido. Que le pegó unos cuantos. Ojalá no lo larguen más", expresó la mujer .