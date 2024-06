Zago se quejó de los cambios que se introdujeron a la Ley Bases en el Senado

El diputado nacional del MID Oscar Zago se quejó de los cambios introducidos en el Senado a la Ley Bases y afirmó que "todos los días están desplumando a la gallina".

"Tenemos una ley trabada en el Senado y todos los días desplumándola como una gallina. Podemos sentarnos a conversar, pero no vamos a permitir extorsiones", sostuvo el exintegrante del bloque de La Libertad Avanza.

En diálogo con Campanas en la Noche, el programa que conduce Caro Fernández en Splendid-AM 990, el legislador nacional defendió al Gobierno del presidente Javier Milei y afirmó que si no adoptaba las medidas que tomó, actualmente la Argentina sería "la peor villa miseria del mundo".

"Llegó un Gobierno que dijo basta, déficit cero. Logramos pasar de casi una hiperinflación a casi el 5%", remarcó.

Al ser consultado sobre la figura de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, Zago la definió como "una persona honesta" y subrayó: "Hasta me arriesgo a decir que meto las manos en el fuego por ella".

"Es una ministra responsable de su área, tan responsable que termina denunciando a los propios funcionarios que cometieron errores y no funcionaron como funcionarios públicos", expresó.

Y agregó: "La honestidad no es menor en una Argentina de chorros. No me cabe duda de que esta ministra se va a ir con los bolsillos vacíos".

Tras advertir que la Argentina vive "días de virulencia", el diputado nacional del MID señaló que "este país no sale sólo con un Gobierno y agrandando la grieta".