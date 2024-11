Benjamín Vicuña y el malentendido del 7: La divertida anécdota de sus primeros días en Argentina

En el programa La Noche Perfecta, conducido por Sebastián Wainraich y transmitido por Canal 13, el actor chileno Benjamín Vicuña compartió una anécdota divertida y llena de nostalgia sobre sus primeros días en Argentina. Relató cómo, al llegar al país, intentaba integrarse a la comunidad artística local con mucha ilusión, pero un detalle cultural casi lo pone en aprietos.

Vicuña, en su afán por agradar, asistía a obras de teatro y no dudaba en expresar su admiración por sus compañeros. "Mis compañeros me invitaban al teatro y yo iba con mucha gana", recuerda, con una sonrisa que anticipa la sorpresa que estaba por venir. Tras cada función, el actor se acercaba a los camarines para felicitar a los artistas y expresar su opinión sobre la obra. "Hermosa la obra, loco, ¡un 7!", decía con entusiasmo.

Lo que Vicuña no sabía es que en Argentina el “7” no era considerado una calificación sobresaliente, sino más bien una nota promedio. En su Chile natal, un "7" es la puntuación más alta, sinónimo de excelencia. La confusión se hizo evidente cuando, después de varios intentos de ser cordial, las invitaciones al teatro comenzaron a escasear.

"Un día me di cuenta de que ya nadie me invitaba. Nadie me decía '¿Venite al teatro?'. Hasta que me lo explicaron: 'El 7 acá no es lo mejor, el 10 lo es'", explicó entre risas. Para él, fue un momento revelador, y la interpretación errónea de su parte se transformó en una anécdota cómica que nunca olvidará.

Este malentendido no solo refleja las barreras culturales que Vicuña debió atravesar al llegar al país, sino que también subraya las sutilezas del lenguaje y cómo los pequeños detalles pueden variar tanto de un lugar a otro. Hoy, el actor lo recuerda como una parte divertida de su adaptación, y aunque ya comprendió la diferencia, ese “7” sigue siendo una divertida marca de su llegada a la Argentina.