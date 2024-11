"Villarruel no tiene injerencia, está cerca de la casta", afirmó el Presidente

"Villarruel no tiene injerencia, está cerca de la casta", afirmó el Presidente

El presidente Javier Milei, conocido por su estilo directo y confrontativo, volvió a generar titulares con sus declaraciones. En una entrevista emitida por LN+, el mandatario se refirió a la relación con su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, y la describió como tensa. “Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete y decidió no hacerlo hace tiempo”, afirmó Milei. Además, agregó que la vicepresidenta está más cercana a lo que él denomina "la casta política", alejándose de los ideales que promueve su espacio, La Libertad Avanza.

El mandatario también analizó el panorama político de cara al 2025, sugiriendo una posible alianza con el PRO. “Debemos caminar hacia un rumbo conjunto con quienes compartimos valores, enfrentando a los colectivistas que llevaron al país a la miseria”, expresó. Según Milei, esta coalición tendría un enfoque basado en tres pilares: económico, político y cultural.

Logros económicos y próximos desafíos

Durante la entrevista, Milei destacó los avances de su gestión en materia económica, asegurando que su programa de estabilización ha reducido el déficit fiscal y la inflación de manera significativa. “El caso argentino se estudia en el mundo como un milagro. Bajamos la inflación más de mil veces en menos de un año”, enfatizó.

También abordó temas sensibles como el nivel de pobreza y el cepo cambiario, comprometiéndose a seguir ajustando el rumbo económico. “Estamos destruyendo la inflación sin afectar la actividad económica ni el empleo. Este modelo es sostenible y nos está llevando hacia una Argentina grande nuevamente”, concluyó.