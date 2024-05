Milei: "No habrá Pacto de Mayo porque no hay Ley Bases"

Tras su llegada desde España, el presidente Javier Milei aseguró que "no habrá Pacto de Mayo porque no hay Ley Bases".

El presidente volvió a reafirmar que no se podrá realizar el evento "porque no va a estar (ley) Bases para ese momento, y era un condicional". También, manifestó su tranquilidad con respecto a los tiempos ya que considera que son medidas para el futuro y que "un mes o quince días no cambia mucho".



En este sentido, el mandatario agregó: "Se puede hacer el 20 de junio, o el 9 julio. Son reformas que tiene que ver con el largo plazo".

Las declaraciones del jefe de Estado fueron realizadas durante una entrevista con TN, tras su vuelta de España donde protagonizó un polémico discurso contra su par ibérico Pedro Sánchez.

Milei volverá a España para recibir una distinción de parte del Instituto Juan de Mariana, el 21 de junio, por ser el "primer presidente libertario de la historia" de la Argentina.