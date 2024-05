“Puta. Te estoy hablando a vos, no te hagas la sorda. ¿Dónde te vas putita de mierda? ¿Te vas a ver con tus machos?”. Estas fueron las palabras con las que un hombre interceptó a su ex pareja el último viernes, cuando ella salía de su casa para hacer unas compras, en la zona oeste de Rosario. En ese momento, cuando la mujer intentó volver a su casa, su ex la agarró de atrás y le dijo: “¿Te vas con tu macho a colectora? Mirá que si te engancho con él, te mato”. Apenas habían pasado unos minutos de las ocho de la noche. No era la primera vez que había una agresión y terminó discutiéndose en sede judicial este miércoles. El fiscal Miguel Moreno lo imputó y el agresor quedó en prisión preventiva.

De acuerdo a la imputación del fiscal ante el juez Fernández Bussy, M.O.M tenía ya una medida de

prohibición de acercamiento y cese de conducta hostil, que no fue respetada por el hombre ante su ex pareja. Por eso además de las amenazas, hubo imputación por desobedecer una medida judicial.

Las amenazas de M.O.M. fueron contra quien la que había sido su pareja durante ocho años, relación de la que además nacieron dos hijos. La víctima explicó ante la justicia que había sufrido violencia de género en reiteradas oportunidades, en forma física, psicológica y económica. “Golpeándola, insultándola, amenazándola y rompiendo objetos de su propiedad, hechos que

fueron denunciados oportunamente”, se planteó en la audiencia en el Centro de Justicia Penal.

El 31 de marzo pasado había existido un hecho de similar violencia al de la última semana: aquella vez, el hombre se había presentado en la casa de su ex y le había dicho “Metete adentro, porque si no te voy a cagar a palos y se pudre todo”. Por entonces, ya estaba vigente la prohibición de acercamiento. La separación había sido en noviembre de 2022.