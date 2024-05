El partido entre Deportivo Riestra y Newell's, por los 16° de final de la siempre apasionante Copa Argentina se metió en la historia del fútbol argentino y fue más allá de lo que puedan hacer el Malevo y la Lepra en el Grella, la cancha de Patronato. Es que en el Malevo hizo su debut oficial como profesional un chico de apenas 14 años -cumplidos hace menos de un mes- que rompió el récord del Kun Agüero. Su nombre es Mateo Apolonio.



"Vamos a ir con los suplentes y algunos chicos de Inferiores porque nuestra prioridad es el torneo, mantener la categoría", había avisado Cristian Fabbiani, DT de Riestra, hace unos días en diálogo con TyC Sports, argumentando que lo principal para el club de Pompeya es no desviarse del objetivo de la pelea por la permanencia. Lo que probablemente nadie imaginaba, ni el propio Apolonio, es que el Ogro iba a recurrir a un chico que recién está comenzando su camino en las juveniles.

Apolonio es zurdo y juega de lateral por izquierda en la Novena, que tiene jugadores categoría 2010. El chico tiene exactamente 14 años y 29 días, por lo que le arrebató el récord a Sergio Agüero, quien debutó en la Primera de Independiente con 15 años, un mes y tres días.

Lo curioso es que Apolonio jamás había entrenado junto al plantel de Primera División hasta que Fabbiani decidió incluirlo entre los convocados. Junto a él, también se sumaron Benjamín Rojas (2007) y Alejandro Fernández (2004), lo que derivó en un gracioso mensaje de la cuenta oficial del club en redes sociales, a horas del partido en la concentración.

Antes, Riestra subió un video de lo que fue su primera entrenamiento bajo las órdenes del Ogro y, luego, su primer viaje con el grupo. Hubo emotivo abrazo con la madre y, luego, contó cómo fue que se enteró que lo citaron con Primera: "Estaba en el living de mi casa y mi mamá me llama. Estaba mi papá llorando en el teléfono y yo no entendía nada. Me dijo: 'Fuiste citado para la Primera División'". Y agregó: "Es una experiencia única que, pase lo que pase, va a ser un recuerdo hermoso y eso es lo importante".

A falta de solo diez minutos para el final del partido en Entre Ríos, el Ogro Fabbiani apostó por el joven volante para buscar la igualdad y lo mandó a la cancha en un suceso histórico en el fútbol argentino, ya que Apolonio se transformó en el jugador de menor edad en tener su estreno formal como profesional, al superar la marca de Agüero (que en su momento venció lo hecho por Diego Armando Maradona en Argentinos en 1976).