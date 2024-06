The Challenger: Kristen Stewart interpretará a la astronauta Sally Ride en su primer protagónico televisivo

Si bien Kristen Stewart participó en proyectos durante su juventud, su ascenso a la fama se consolidó con su papel protagónico en la saga cinematográfica Crepúsculo (Twilight), basada en las populares novelas de Stephenie Meyer, donde protagonizó junto a Robert Pattinson y Taylor Lautner. Esta serie de películas no solo la catapultó a la atención internacional, sino que también la estableció como una de las actrices más reconocidas de su generación. A partir de ahí, Stewart diversificó su carrera, participando en una amplia gama de producciones que abarcan desde películas independientes hasta grandes producciones de Hollywood cómo Blancanieves y la leyenda del cazador (Snow White and the Huntsman - 2012).

Ahora, Stewart se prepara para enfrentar un nuevo y emocionante desafío en su carrera al debutar en la televisión con un papel protagónico en la serie limitada The Challenger. Basada en el texto escrito por Meredith E. Bagby, titulado The New Guys, la serie promete contar la historia de la primera mujer estadounidense en llegar al espacio. Con este proyecto, Stewart continúa demostrando su versatilidad y su compromiso con roles que desafían los límites convencionales, asegurando su posición como una actriz influyente en la industria del entretenimiento.

Según la sinopsis oficial: “Sally Ride fue una astronauta y física que se convirtió en la primera mujer estadounidense en volar al espacio. Lo hizo como parte de una clase de astronautas del transbordador espacial de la NASA de 1978, que fue la primera en estar diversificada y no estar compuesta exclusivamente por hombres blancos”.

Con respecto al equipo detrás de cámaras, Maggie Cohn (Lou y La escalera) será la guionista y showrunner de The Challenger. Por otro lado, contará con la producción ejecutiva de Kyra Sedgwick (Brooklyn Nine-Nine), Darryl Frank (La maldición de Hill House, Halo, The Americans) y Justin Falvey (Into the West, Falling Skies, Tiny Toons: Looniversidad) del estudio Amblin Entertainment, la empresa creada por Steven Spielberg (Indiana Jones, E.T., el extraterrestre), Kathleen Kennedy (Presidenta de Lucasfilm) y Frank Marshall (El curioso caso de Benjamin Button).

Sedgwick, la productora, expresó el entusiasmo de Stewart con respecto al proyecto: “Nunca ha hecho televisión, pero cuando leyó esto se obsesionó con contar la historia de Sally Ride desde su propia perspectiva única que ni siquiera intentaré parafrasear porque ella es tan elocuente al respecto. Fue impresionante en estas reuniones de presentación y eso fue una gran parte de por qué ha sido tan competitivo. Es tan convincente y estaba tan ávida por contar esta historia sobre una heroína estadounidense que tuvo que ocultar quién era, en ese momento. ¿Quién mejor para interpretar a Sally Ride que una de las grandes actrices de su generación? Como dicen en Hollywood, la pasión gana el día”.