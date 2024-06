El tenista español Rafael Nadal confirmó que no jugará Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada que se lleva a cabo en Londres, para llegar en óptimas condiciones a los Juegos Olímpicos de París.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el exnúmero uno del mundo detalló: "Ayer se anunció que jugaré en los Juegos Olímpicos en París, mis últimos Juegos Olímpicos. Con este objetivo, creemos que lo mejor para mi cuerpo es no cambiar de superficie y seguir jugando en arcilla hasta entonces. Es por esta razón que echaré de menos jugar en Wimbledon este año".

"Me entristece no poder vivir este año el gran ambiente de ese increíble torneo, que siempre estará en mi corazón, y estar con todos los aficionados británicos que siempre me brindaron un gran apoyo. Los extrañaré a todos", añadió Nadal, quien ganó el Grand Slam inglés en 2008 y 2010.

Por otro lado, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la cita olímpica, el oriundo de Manacor reveló que volverá a jugar el ATP 250 de Bastad, que se lleva a cabo en Suecia. "Un torneo que jugué al principio de mi carrera y donde lo pasé muy bien tanto dentro como fuera de la cancha", comentó el español.

La última vez que Nadal jugó Wimbledon fue en 2022, cuando llegó a semifinales y no pudo presentarse al partido contra el australiano Nick Kyrgios por una lesión.

Confirman la presencia de Rafael Nadal en los Juegos Olímpicos de París 2024

A días de que se inicien los Juegos Olímpicos de París 2024, el capitán de la selección española de tenis, David Ferrer, confirmó que tanto Rafael Nadal como Carlos Alcaraz han sido convocados para formar parte del equipo y ser una de las parejas de dobles.

Además, también estarán en el equipo masculino el último medallista olímpico del tenis español, Pablo Carreño Busta, lo mismo con Alejandro Davidovich (32 de la ATP) y el número 2 en el ranking de dobles, Marcel Granollers.