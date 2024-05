Los mayores que podrían ir a los Juegos Olímpicos con la Selección Argentina y qué chances tiene cada uno

Después de la Copa América, la Selección Argentina sub-23 tendrá un desafío importante: volver a conquistar los Juegos Olímpicos. Para ese torneo, el plantel que logró la clasificación podrá contar con tres mayores y ya hay varios jugadores que fueron campeones del mundo en Qatar que se postularon para sumarse al elenco de Javier Mascherano.

El torneo en el que la Albiceleste se colgó la medalla dorada dos veces, en Atenas 2004 y Pekín 2008, es uno de los más seductores para los futbolistas. Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Ángel Di María, Carlos Tevez, Fernando Gago, Javier Saviola y Sergio Romero son algunas de las figuras que saben lo que es ganar este certamen.

De hecho, la Pulga, en caso de que decida ir, podría ganarlo tras la conquista en 2008, aunque por ahora su presencia en París es una incógnita. En cambio, Fideo ya le comunicó a Mascherano, quien también ganó el torneo como jugador, que prefiere dejarle su lugar a los jóvenes.

Con este panorama, aparecen otros jugadores en el radar que han manifestado sus ganas de ir a los Juegos, como Emiliano Martínez, quien hace un tiempo declaró: "Si hay algo que me falta con la Selección es ganar los Juegos Olímpicos".

Además, el Dibu podría negociar con los directivos de Aston Villa para pedir permiso. Su presencia también relegaría un poco al arquero de Boca Leandro Brey, quien se ganó el puesto en el Preolímpico y con 21 años es uno de los mejores proyectos en el puesto.

Nicolás Otamendi es otro de los que aparece como una opción y si va sería para darle un cierre a su trayectoria en la Albiceleste. El marcador central de 36 años, quien milita en Benfica y estará en la Copa América, podría conseguir el permiso del club portugués sin mayores inconvenientes.



El cupo restante estaría en la delantera y, si no es para Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez son los candidatos a quedárselo. El Toro es la figura indiscutida de Inter, mientras que el exjugador de River suele ser suplente en el equipo de Pep Guardiola. La particularidad es que ambos se disputan el puesto en la Mayor.

Un dato no menor es que la idea de Mascherano es convocar al volante Enzo Fernández, pero él no ocuparía un cupo de mayores ya que tiene 23 años. Sin embargo, su presencia dependerá de la voluntad del conjunto de Londres. La última semana, el exjugador del Millonario avisó: "Me encantaría, es una decisión del Chelsea y aún no lo hablé".