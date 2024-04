"Este sí que la ve", el nuevo elogio de Milei para Agüero por el respaldo a las SAD

El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a elogiar al ex delantero Sergio "Kun" Agüero al afirmar que "sí la ve" por el respaldo del ex futbolista a la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al fútbol argentino.

Milei compartió un fragmento de una transmisión de streaming de Agüero junto a la frase: "Este sí que la ve", dado que el ex Independiente sostuvo que las SAD "podrían potenciar a los clubes argentinos".

ESTE SI QUE LA VE...!!! https://t.co/h4qdxFUmIs — Javier Milei (@JMilei) April 7, 2024

"Es lo que pienso y no me voy a callar. Los clubes deberían poder ser privatizados, pero eso no tiene que ser obligatorio. Los socios deberían decidir. Es fundamental", manifestó el "Kun".

No es la primera vez que el Presidente elogia al ex atacante, quien respaldó en varias ocasiones la idea de que se habiliten las SAD en el fútbol argentino.

“He tenido la dicha de poder hablar con Agüero y quiero destacar que es una persona de una inteligencia para nada convencional, con una profundidad analítica sorprendente y que entiende la naturaleza del planteo que hacemos”, remarcó Milei días atrás.