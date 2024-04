Por un mal movimiento o por mal estado del campo de juego. Solo o tras disputar la pelota. Por la elección de vestimenta inadecuada o una mala preparación. En partidos oficiales, amistosos o entrenamientos. En equipos que pelean por el título o por salvarse del descenso. En plena pretemporada o luego de tres meses de competencia. Con una gran acumulación de partidos o con apenas un puñado de minutos. En arqueros, defensores, mediocampistas o delanteros. Las variantes son muchas pero el resultado es el mismo: la ruptura del ligamento cruzado anterior, una 'epidemia' que sacude al fútbol argentino.

Una de las lesiones más graves que puede sufrir un futbolista, que demanda una recuperación de entre seis meses y un año, se volvió habitual en el fútbol argentino y, en apenas tres meses desde que comenzó el año y dos de competencia oficial pero con más de una docena de partidos disputados, afectó a un total de 20 jugadores de 14 equipos diferentes de la Primera División del fútbol argentino.

La Copa de la Liga, el torneo con más lesiones ligamentarias del mundo

Los 20 jugadores que sufrieron una ruptura del ligamento cruzado anterior de una de sus rodillas supone un dato alarmante, sobre todo si se compara con el resto de los países: la Copa de la Liga es el torneo con más lesiones de esta índole en todo el mundo, según un dato que aportó Gastón Trucco en redes sociales. De las cinco grandes ligas, la Bundesliga es la que más se acerca, aunque está lejos, con ocho lesionados. E incluso si se suman los dos de la Prmeier League, dos la Ligue 1, tres La Liga y dos la Serie A, suman un total de 17 y no alcanzan a la Primera División del fútbol argentino.

Por qué hay cada vez más lesiones en el fútbol argentino

Ante la gran cantidad de lesiones de gravedad en los ligamentos cruzados, Pablo Corinaldesi (M.N. 98027), médico especializado en el deporte, aseguró que, si bien hay muchas variantes que pueden derivar en una ruptura del cruzado anterior, la educación, no solo de los profesionales de la preparación física sino que también de los futbolistas, es fundamental y disminuye notoriamente la cantidad y gravedad de las lesiones.

"Absolutamente nada es unicausal. Para buscar el origen de todas estas lesiones, que para colmo son lesiones de un ligamento en particular, tenemos que ir a buscar un montón de aspectos: los campos de juego, la agenda intensiva, pero a mí me gustaría resaltar dos factores para que pasen a ser actores principales", explicó el doctor Corinaldesi a TyC Sports. "La ciencia dice que los deportistas vienen preparados o no para lastimarse el ligamento cruzado anterior, y podemos saberlo a través de estudios genéticos. Una serie de deportistas viene genéticamente desde la cuna con un halo de protección ante esta lesión y otros no, vienen más predispuestos a lastimarse. Sobre todo cuando eso se asocia con factores medioambiantales, como pueden ser el estado del campo de juego, la frecuencia o intensidad del juego", agregó.

"El otro gran factor agregado que hay que tener en cuenta es que los futbolistas tienen muslos cada vez más potentes, están todo el día pateando la pelota y tienen un desbalance entre el cuádriceps, que es la parte anterior del muslo, y la parte posterior, que son los isquiotibiales. Además con un gran desarrollo del músculo aductor, que es el que se usa para pegarle a la pelota", contó. "Todo esto son factores que inciden a la hora de tener esta epidemia de lesiones de cruzado anterior", añadió.

Qué hacer con los jugadores genéticamente "desprotegidos"

"Cuando un jugador viene bajo de protección, hay cierta prescripción de entrenamientos que no estarían indicadas en esos jugadores. Todavía hoy siguen haciendo cuestas, ir y trepar una pendiente, pero cuando descienden corriendo y van frenando, los músculos, sus tendones y ligamentos, se inflaman y sufren mucho más que entrenando en el llano", comentó el doctor Pablo Corinaldesi. "Saltan a un cajón de un metro de altura, pero cuando aterrizan, los músculos también sufren tremendamente. En una parte de las sentadillas, también sufren los tendones y ligamentos. A un jugador sin ese halo de protección, ¿lo pondrías a entrenar en este tipo de condiciones? Claramente no. Que suba corriendo la cuesta, pero baje caminando. Que salte al cajón, pero se siente y baje despacio", completó.

Educación, la clave para prevenir las lesiones de gravedad

Llevar el riego de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de alguna de tus rodillas a cero es imposible. Siempre habrá factores impredecibles, como un mal movimiento, una patada de un rival o un accidente. Sin embargo, con el conocimiento suficiente sobre cómo entrenar y entrenarse, uno puede reducirlo considerablemente.

"La educación pasa a ser todo. Está descubierto que los jugadores que están mejor educados, con terciario o universitario y mayor capacidad de comprensión de esto, tienen hasta tres o cuatro veces menos chances de lesionarse, y hasta dos o tres veces más de durabilidad y calidad de vida útil, que los no entrenados. Además, rinden mejor: un jugador educado tiene mayor asistencias de gol que uno que no lo está. Son estudios de última generación y que de alguna buena vez en la Argentina, campeones del mundo, tenemos que empezar a mamarlas, introducirlas en el proceso de entrenamiento, no solo para pegarle a la pelota", aseguró Pablo Corinaldesi.

"El descanso uno no lo puede entender como dormir siesta u ocho horas por noche. Es la planificación de la carga que el jugador tiene por semana. Uno evalúa cuánto se desgastó el músculo, pero también hay que tener en cuenta cuánto le afecta a ese jugador, en sus habilidades cognitivas, toda la carga física que se le implica semana a semana. Ahí aparecen los procesos de descanso y donde surge una variabale innegociable: la personalización del entrenamiento por más de que sea un deporte colectivo", explicó más tarde.

"Las federaciones serias, los clubes serios, los entrenadores y los dirigentes serios, se basan en la ciencia a la hora de tomar decisiones de inversión económica. Pero también hay que educar, es el gran concepto del siglo XXI y es trasversal a cualquier concepto de entrenamiento. El entrenar al completo tiene a la educación como eje central", cerró.

Los tiempos de recuperación en las lesiones ligamentarias

Hasta hace no mucho, cuando un jugador sufría una rotura del ligamento cruzado anterior de una de sus rodillas, en seis meses, o a veces menos, ya estaban de nuevo dentro de un campo de juego. Hoy demoran cerca de ocho meses, depende de cada caso en particular. "El tiempo de recuperación son entre seis y ocho meses. La diferencia la hacen dos cosas, una es la técnica que se usa en las cirugías. Hoy se usa bastante una que es sacar un tendón de la parte anterior del muslo y colocarlo como cruzado anterior", dijo Corinaldesi. "Pero el gran tema ahí pasa de hacer la rehabilitación con cargas de rehabilitación a hacerlo con cargas de entrenamiento. En esa transición es donde oscila que puedan ser de seis a ocho meses. Es un proceso que va a estar ligado a cada jugador en particular de acuerdo a cómo haya sido la cirugía y cómo fueron las cargas", concluyó.

Todas las lesiones de ligamento cruzado anterior en el fútbol argentino: 20 en tres meses

14/01 | Gonzalo Martínez | River | Rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda

17/01 | Guillermo Enrique | Gimnasia | Ruptura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla derecha

18/01 | Federico Paradela | Sarmiento | Rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha

29/01 | Alejandro Cabrera | Banfield | Rotura del ligamento anterior de la rodilla derecha

29/01 | Juan Bisanz | Banfield | Rotura del ligamento anterior de la rodilla derecha

29/01 | David Sotelo | Newell's | Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda

30/01 | Lucas Ambrogio | Atlético Tucumán | Ruptura de ligamentos cruzados anteriores en su rodilla izquierda

30/01 | David Barbona | Defensa y Justicia | Rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha

02/02 | Lautaro Montoya | Central Córdoba | Rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

12/02 | Ciro Rius | Platense | Ruptura del ligamento cruzado anterior más lesión grado 2 de ligamento colateral interno y menisco externo de la rodilla izquierda

12/02 | Raúl Lozano | Platense | Ruptura del ligamento cruzado anterior más lesión de menisco interno y grado uno de ligamento colateral interno con edema de complejo posterolateral externo de la rodilla derecha

16/02 | Tomás Pozzo | Godoy Cruz | Rotura de la plástica de la operación anterior del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda

11/03 | Gastón Hernández | San Lorenzo | Ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

18/03 | Matías Giménez Rojas | Independiente | Rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

18/03 | Ivo Mammini | Gimnasia | Ruptura de ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla izquierda

25/03 | Manuel Insaurralde | San Lorenzo | Ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda

29/03 | Ulises Sánchez | Belgrano | Ruptura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha

29/03 | Gastón Togni | Defensa y Justicia | Ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

30/03 | Lucas Blondel | Boca | Esguince de rodilla derecha con ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

02/04 | Lucas Passerini | Belgrano | Rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha.