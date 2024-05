Martín Demichelis, tras River vs. Táchira: "Hicimos una gran fase de grupos que nos inspira a seguir trabajando"

River llegó este jueves a su gran objetivo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024: convertirse en el mejor primero entre todas las zonas para asegurarse definir las series que vengan de local, lo que llegó de la mano del sólido triunfo ante Deportivo Táchira de Venezuela tras días de turbulencia, entre la resonante eliminación de la Copa Argentina ante Temperley y la última derrota con Argentinos Juniors por Liga Profesional. Martín Demichelis salió a la conferencia de prensa con un cierto aire de alivio y con intención de mirar hacia adelante con la tranquilidad de una victoria clave.

"Cuando le ganamos acá a Belgrano dije que era una semana difícil con Libertad, Belgrano y Temperley, tres competiciones en una semana. Después de quedar eliminados sufrimos un golpe desde lo anímico, veníamos de tres partidos bien jugados y ganados en el Monumental. Nos movilizó, nos golpeó, quisimos mostrar una reacción ante Argentinos y el segundo tiempo fue de los peores que jugamos desde que estoy acá, y en vez de reaccionar fue otro tropiezo", repasó Micho con crudeza.

"Pero tenemos un grupo unido, de trabajar muy bien, esta semana tuve la chance de decírselo a Enzo Francescoli, cuando los chicos se desviven por revertir una situación adversa, incluso los que no vienen jugando, esas situaciones demuestran que el grupo está vivo, que acepta haber quedado eliminado, jugar muy mal en Argentinos, y somos los primeros que sufrimos de tristeza", afirmó sobre la resiliencia del grupo. "No queda otra que seguir entrenando, trabajando, corregir las cosas buenas y lo malo que se hizo en Argentinos. Hoy hicimos un buen partido, dominamos, tardamos en abrir el marcador y generamos muchas situaciones de gol. Hicimos una gran fase de grupos que nos inspira para seguir trabajando, con armonía, mucha fe, aprendiendo de lo malo y sosteniendo lo bueno", trazó.

También, el DT recordó que la situación en la pasada edición fue mucho menos holgada para marcar el crecimiento de su ciclo. "Comparando con mi primera Libertadores del año pasado, que llegamos a los últimos dos partidos con solamente con cuatro puntos, esta vez llegamos al quinto partido ya clasificados y lo hemos hecho mejor en la fase de grupos sin ninguna duda, ganando dos partidos de visitante, empatando uno y ganando los tres de local, 16 puntos, y alcanzó para esto".

Trabajo y refuerzos para lo que viene

Sobre la chance de incorporar que tendrá en el mercado de pases, Demichelis no quiso ahondar: "Después viene una buena preparación, tres semanas antes del primer partido de la Liga, cuando terminemos con Riestra, nos sentaremos con la Secretaría Técnica a ver qué necesitamos, no es momento de ver quién puede llegar. No hice público ningún tipo de nombres, pueden estar sonando varios, a esta gran institución muchos quieren venir, muchos representantes pronuncian a sus jugadores, pero esas cosas las hablo de puertas para adentro y todavía no es el momento".