Estela de Carlotto denunció que tiene intervenido el teléfono

Estela de Carlotto aseguró que su línea telefónica está intervenida. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo debió finalizar abruptamente una entrevista que daba a un medio radial debido a que una secuencia de ruidos en la llamada impedía la comunicación normal.

De Carlotto estaba siendo entrevistada contando algunos aspectos del acto conmemorativo que se realizará este domingo 24 de marzo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, cuando al aire empezaron a escucharse ruidos en la comunicación.

"¿Saben que mi teléfono está evidentemente intervenido? Y hay unos ruiditos… Los estoy escuchando en varios (teléfonos) en los que me han llamado", alertó Carlotto. Como los ruidos no cesaban subrayó: "Digan que están intervenidos nuestros teléfonos. No sé qué pasa. Se enloqueció, está enojado el teléfono".

"No les conviene (que hable). Pero no importa. Nuestra presencia y nuestro trabajo es en paz (...) Es gravísimo, pero que la gente se entere", indicó y siguió: “Es un teléfono fijo. Están intervenidos, están escuchando, y no quieren que hablemos”.

"Es gravísimo. La intervención de la intimidad del ser humano, que tiene que tener libertad de acción. Con esto están demostrando parte de las situaciones que estamos viviendo en Argentina", apuntóm la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.