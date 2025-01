Bronca en Atlético Mineiro por la salida de Zaracho a Racing

Racing se encuentra muy cerca de concretar el retorno de Matías Zaracho, pase que está al caer y que de terminar de concretarse sería el primer refuerzo para un Gustavo Costas que dejó en claro que desea ir por la Copa Libertadores. A la espera del volante, desde Atlético Mineiro dieron a conocer el trasfondo de las negociaciones para intentar renovar el contrato del objetivo de la Academia y no escondieron su enfado por la situación al no poder alcanzar un acuerdo.

En marco de una conferencia de prensa habló Víctor Bagy, Director Deportivo del Galo, y declaró con lujo de detalles de las charlas por extender el vínculo de Zaracho que resultaron estériles, al confirmar que llevan casi un año intentan alcanzar un acuerdo: "Cuando contratamos a (Gabriel) Milito en Argentina, nos sentamos con el staff del deportista, que había señalado la intención de renovación, desde marzo iniciamos esta intención, hicimos una propuesta inicial, que el representante consideró muy baja".

El directivo ahondó sobre las diversas trabas que surgieron durante el proceso que marcaron lo que sería la definición de la historia del volante en el equipo de Minas Gerais: "Nos reunimos o hablamos con el representante de Zaracho en innumerables ocasiones, nunca nos respondió, nunca nos envió una contrapropuesta, algunas veces dijo que vendría a Belo Horizonte para discutir esta renovación, algo que no sucedió, dijo que venía a São Paulo, luego a Belo Horizonte, fue a São Paulo y dijo que por problemas personales volvería a la Argentina, pero sabíamos que estaba en Belo Horizonte".

"Habíamos agendado una reunión con el representante del deportista el día previo al partido contra River Plate, en las semifinales, programamos la reunión en el hotel donde estábamos hospedados, él no se presentó. Hicimos una nueva propuesta, se la enviamos por correo electrónico, no respondió, no llamó. Le entregué la propuesta en mano a Zaracho, pero no nos respondió", reveló.

En ese sentido, Baggy explicó el motivo por el cual terminaron por aceptar el ofrecimiento por parte de Racing, negociación que está a meros detalles burocráticos de terminar de concretarse pese a que hoy debía realizarse la revisión médica: "Se hizo todo lo posible para que pudiéramos renovar, y ante la falta de respuesta, hubo una propuesta de Racing, el contrato nos dejó debilitados, y era una forma de tener una recompensa económica, ya que el deportista no iba a renovar. Pensamos que era hora de dar este paso. El deportista no volvió a presentarse, por lo que entendimos que era hora de pasar página y actuar en otros frentes".

Se espera que en las próximas horas se termine de resolver esta novela, con Zaracho nuevamente en la Academia tras acordar un contrato a largo plazo mientras que el club recuperará el 50% de la ficha que posee actualmente Atlético Mineiro, quedándose una vez más con el 100% de su pase.