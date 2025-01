Racing quiere a Toto Fernández y negocia con Peñarol

La flamante dirigencia de Diego Milito tendrá difícil tarea de encontrar el reemplazante ideal de Juan Fernando Quintero, quien no seguirá en Racing y jugará en Colombia por motivos personales. El técnico Gustavo Costas dejó en claro que quiere a un futbolista creativo y por estas horas se iniciaron negociaciones por un joven enganche argentino que defiende la camiseta de Peñarol y que hasta fue comparado con Juan Román Riquelme por su estilo de juego.

El gran apuntado, y por el que ya se activaron las primeras charlas entre las partes, es Adrián Toto Fernández, talentoso volante que no viene teniendo demasiado protagonismo del otro lado del charco debido a que en su posición se desempeña nada menos que Leonardo Fernández.

"Adrián Fernández puede irse a Racing de Avellaneda. Estoy en estos días en conversación permanente con Diego Milito. Ellos quieren a Toto y él acá no tiene los minutos deseados que iba a tener", comentó Juan Ignacio Ruglio, presidente del Manya, en diálogo con Carve Deportiva.

De todos modos, en el fútbol argentino se lo conoce y muy bien, ya que brilló meses atrás en San Telmo. Con su fútbol de pausa, pisada y distribución despertó elogios y también, salvando las distancias, se llegó a trazar un paralelismo con Riquelme.

Peñarol está dispuesto a liberar a Fernández, pero no lo hará a costo cero, sino que pedirá un resarcimiento económico, ya que lo tiene a préstamo hasta diciembre de 2025. Si se llega a un acuerdo, la Academia deberá luego negociar con el Candombero, dueño de su pase.

De carnicero y verdulero a estar en la órbita de Racing

Nacido en el barrio La Saladita de Sarandí, Fernández jugó al fútbol desde los tres años, pero recién se acercó a San Telmo a los 17 y de casualidad, para deslumbrar a los evaluadores y entrar directamente en la Sexta División: "Me llevó un amigo. Vivía al pedo, entonces un amigo me dijo 'me acompañás'. Él había hablado por mí en ese momento, llevé los botines, me probé y después me dijeron que al otro día fuera a jugar un amistoso con Huracán", recordó en diálogo con Clarín.

En su adolescencia, igual, Fernández hizo vida normal trabajando en un comercio familiar en Villa Tranquila, Dock Sud: "Siempre fui a darle una mano a mi tía, gracias a eso pude aprender lo que es ser carnicero, verdulero, repositor, almacenero y me quedó una muy linda experiencia".

Luego de explotar en la Primera Nacional, con 25 partidos y cuatro goles, cruzó el río de La Plata y se mudó a Montevideo, pero no tuvo demasiado protagonismo: jugó dos encuentros, ninguno de ellos como titular. Ahora podría volver al país y desplegar su magia en Avellaneda.