El pronóstico del padre de Checo Pérez sobre el futuro de Colapinto en la F1: “Te lo puedo firmar…”

La reciente incorporación de Franco Colapinto al equipo de Alpine, inicialmente en calidad de piloto reserva, causó una gran repercusión en el mundo de la Fórmula 1. Su salida de Williams y su llegada a la escudería francesa, que salvó la ilusión a último minuto de los argentinos que querían seguir madrugando los domingos por el pilarense, fue festejada en el ambiente de la máxima categoría del automovilismo internacional. En ese sentido, Antonio Pérez Garibay, padre de Checo Pérez, anticipó el futuro del joven de 21 años en las carreras.

“Te voy a ser sincero, me da tristeza ver que Franco no tenga un asiento ya”, comenzó diciendo el progenitor del piloto mexicano que fue desvinculado sorpresivamente de Red Bull y agregó haciendo referencia a que Colapinto va detrás de Pierre Gasly y Jack Doohan, los titulares de Alpine: “No me gusta que esté de tercer piloto, pero esto es la Fórmula 1, hay que ganárselo”.

Hasta ese momento, Pérez Garibay no había dicho nada de otro mundo. Sin embargo, se la jugó y apostó: “Te lo puedo firmar ahora con mi cabeza que Franco tendrá pruebas este año en la Fórmula 1”. Eso no fue suficiente para el ex diputado del partido Morena en el estado de Jalisco, que cantó vale cuatro: “Y te puedo decir que el año que entra tiene un asiento asegurado, pero se lo merecía ya este año”.

“Lo que él hizo, lo hizo grande. Se lo merece y se lo merece la Argentina. Hubiera sido un digno representante para todos nosotros los latinos con la salida de Checo, pero estoy seguro que va a regresar fuerte”, culminó el aspirante a gobernador de Guadalajara concediéndole a Colapinto el mando de la representación de Latinoamérica en la élite del automovilismo internacional ante la ausencia de su hijo Checo.

Las primeras declaraciones de Colapinto como piloto de Alpine

Después de una larga espera, Franco Colapinto es piloto de Alpine en la Fórmula 1. El argentino llega después de dejar la escudería inglesa Williams que lo llevó hasta la máxima categoría y firmó por cinco años con los franceses. En ese sentido, tuvo las primeras declaraciones como corredor en su nuevo equipo no sin antes dedicarle unas palabras a la escuadra comandada por James Vowles: “Quiero agradecer a Williams por hacer realidad mi sueño de competir en Fórmula 1. Ahora empiezo un nuevo capítulo con Alpine, y es un honor formar parte de este equipo. Gracias a Luca de Meo, Flavio Briatore y Oliver Oakes por creer en mí. Apuntemos a cosas aún más grandes en 2025”.