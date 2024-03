El bloque de Unión por la Patria respondió a Milei: "Los agravios y excusas no tapan la realidad"

El bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP) sostuvo hoy que "el que no la ve es el Presidente", como respuesta al discurso del mandatario nacional Javier Milei en la apertura de sesiones en el Congreso, al que consideraron como "una oportunidad totalmente desaprovechada".

A través de un comunicado, el bloque de UP aseguró que son "cada vez más los argentinos perjudicados por el brutal ajuste" del Gobierno nacional.

En este sentido, desde el bloque peronista expresaron: "Lamentamos que, en pleno "prime-time", el presidente haya decidido realizar un discurso plagado de generalidades, frases sueltas y chicanas, funcional a los títulos de los diarios, pero totalmente vacío de respuestas ante los problemas que angustian a la mayor parte del pueblo argentino".

En el parte de prensa, los legisladores señalaron además que, como "consecuencia de una política profundamente cruel y deshumanizada, a dos meses de asumir, el gobierno de La Libertad Avanza y aliados incrementó la pobreza 13 puntos y la indigencia alcanzó el 15%".

"Milei no planteó una sola iniciativa que auxilie las realidades económicas de las provincias. No transmitió ni un sólo plan para mejorar los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores".

"No expresó ningún proyecto de ley que resuelva el problema de la vivienda que padecen millones de compatriotas. No hubo ni una propuesta beneficiosa de futuro para los jóvenes. De los jubilados se olvidó totalmente", denunciaron desde UP.