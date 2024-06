River no se baja del sueño por Alexis Sánchez: los motivos por los que podría volver

River continúa trabajando en el mercado de pases en el que buscará potenciar el plantel de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores en los que se cruzará con Talleres de Córdoba y uno de los puestos a reforzar es el de delantero. Si bien hasta ahora el más mencionado y por quien consultaron fue Adam Bareiro, en Núñez aún no se bajan del sueño por la vuelta de Alexis Sánchez y hay motivos para ilusionarse.

Con el chileno, que disputará la Copa América de Estados Unidos con su selección, ya se contactaron hace unos meses como había sucedido tiempo atrás y si bien es difícil, hasta que no firme con otro club la posibilidad continuará latente. A los 35 años, el Niño Maravilla viene de salir campeón con Inter de Italia en la Serie A pero es suplente para Simone Inzaghi y quedará libre porque vence su contrato con la institución este mes.

La idea del futbolista que vistió la Banda entre 2007 y 2008 es continuar un tiempo más en Europa, pero hasta el momento no acordó con ningún otro elenco del Viejo Continente e incluso se lo había vinculado a la Lazio, pero el director deportivo lo descartó por la edad. Aún así continúan los intereses del Parma, que acaba de ascender a Primera, y Udinese, club en el que ya jugó y mantuvo la categoría. Pero River lo sigue esperando con los brazos abiertos.

A esto se suma que si bien Ricardo Gareca, entrenador de la selección chilena, contó que el futbolista pretendía quedarse en Europa, no es excluyente para que siga ligado a la selección. “Mientras ellos se mantengan competitivos, saludables, bien entrenados, en ese aspecto no hay problema. A mí no me interesa que vuelvan a Chile, que vengan a Sudamérica y que ellos estimen ir donde le es conveniente. Lo ideal es que juegue, eso me interesa", aseguró hace un tiempo el Tigre.

Lo cierto es que Sánchez ha dejado de ser prioridad en el Neroazzurro en el que disputó 33 partidos en el año pero solo diez como titular. Aún así, se mantiene vigente y a la espera de encontrar un nuevo destino. Para River, mientras más se dilate su arreglo con otra institución, mejor porque eso podría llevar a Alexis a repensar la chance de retornar. Incluso, el Millonario cuenta con ese cupo de extranjeros libres y pese a que Iker Muniaín se ofreció para llegar a Núñez, no han acelerado por él.

Mientras tanto, la dirigencia, con el mánager Enzo Francescoli a la cabeza, seguirá trabajando en silencio y expectante a lo que pueda ocurrir. No sería raro que pase algo similar como con el uruguayo Luis Suárez, quien estuvo a punto de llegar en 2022 pero luego el equipo quedó eliminado de los octavos de la Libertadores y la chance se cayó.