La deuda pública de Argentina aumenta en US$ 10.000 millones en enero debido a la inflación y los pagos al FMI

En un contexto económico marcado por la escalada de la inflación y los compromisos financieros con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda pública de Argentina experimentó un significativo aumento de US$ 10.000 millones durante el mes de enero, según datos oficiales revelados hoy.

El informe de la Secretaría de Finanzas detalla que la deuda con el FMI se elevó de US$ 40.899 millones a US$ 43.157 millones en enero, reflejando un incremento en los desembolsos del organismo internacional como parte del acuerdo de renovación con el país sudamericano. De los US$ 4.707 millones entregados por el FMI, una parte sustancial, US$ 1.967 millones, se destinaron al pago de vencimientos de capital durante el primer mes del año.

Este aumento en la deuda externa se suma a la expansión del stock de deuda pública bruta, que alcanzó un total equivalente a US$ 381.272 millones. Este incremento se atribuye al ajuste de las obligaciones en pesos, vinculadas a la inflación y al dólar, así como al aumento neto de los pasivos con el FMI.

Expertos señalan que la deuda en moneda local, principalmente compuesta por bonos ajustables por CER (inflación) o dólar, continúa creciendo debido al incremento de la inflación por encima de la variación del tipo de cambio oficial. Esta tendencia, iniciada con la devaluación de diciembre, ha sido nuevamente impulsada por la volatilidad en los mercados financieros y la incertidumbre económica.

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), más del 90% del endeudamiento en pesos está representado por bonos CER o dollar linked, lo que subraya la sensibilidad de la deuda interna a los movimientos inflacionarios y cambiarios.

A pesar de que durante los últimos 12 meses se registró una disminución en el stock de deuda bruta en situación de pago normal, esta tendencia se ha visto contrarrestada por el reciente aumento, alimentado por factores tanto internos como externos.

La magnitud de la deuda pública, tanto en moneda local como extranjera, continúa siendo motivo de preocupación para las autoridades económicas, quienes enfrentan el desafío de estabilizar las finanzas del país en medio de un contexto global adverso y una persistente inflación interna.