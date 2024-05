Pullaro presentó nuevas líneas de financiamiento para la producción santafesina

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, firmaron convenios para la implementación de líneas de créditos destinadas a desarrollos productivos regionales, proyectos de empresas lideradas por mujeres, incorporación de equipos, generación de energías renovables y fondos de Garantía.

Con estas líneas de financiamiento y el fondo de garantía, el Gobierno de la provincia busca generar desarrollo regional e impulsar el desarrollo productivo de micro, pequeñas y medianas empresas, el uso de energía renovables y el cuidado del ambiente.

Durante el acto, que se desarrolló en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, Pullaro destacó que “cuando el Estado escucha al sector productivo se generan proyectos innovadores, y este realmente es uno de ellos”; y se preguntó “¿a quién no le da ganas de sacar un crédito sabiendo que va a pagar la mitad de la tasa de interés y por debajo de los niveles de inflación? Es una oportunidad sumamente grande para quienes quieren producir”.

“El desafío es que esto pueda llegar a cada entidad productiva de la provincia, a cada productor, industrial, comerciante, a cada persona que quiere hacer crecer la economía en Santa Fe”, resaltó, y manifestó estar “convencido de que la salida es con más producción, crecimiento económico y empleo”.

Por último, señaló la importancia de “llegar a cada uno de los que pueden necesitar esta herramienta financiera. Y cuando logremos eso, todas las áreas de nuestro inmenso sector productivo, realmente no van a tener techo, y la provincia de Santa Fe no va a tener techo. Y vamos a ser la locomotora del cambio que necesita la República Argentina”.

Acompañar al sector productivo

A su turno, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, afirmó que “venimos trabajando mucho en cómo abordar y cómo acompañar al sector productivo”. En materia de líneas de crédito, “junto al CFI, les pedimos al agente financiero de la provincia de Santa Fe, el Banco de la Provincia y el Banco Municipal que apuntemos todos los cañones al sector productivo. Pusimos en juego 143 mil millones de pesos y, en sólo 4 meses, ya estamos arriba de los 6 mil millones de pesos que el sector productivo está tomando. De ese total, 1.500 son con el CFI”, detalló, y puntualizó que “uno de los sectores más acompañados, y uno de los más golpeado, la lechería, ya está arriba de los 2.500 millones de pesos, tanto en capital de trabajo como en inversiones”.

Seguidamente, el ministro de Economía, Pablo Olivares, indicó que “uno de los tres principales problemas que planteaban los empresarios, principalmente PyMEs, es el financiamiento. Ahí abocamos nuestros esfuerzo y entendimos que la clave estaba en multiplicar los instrumentos y combinarlos de la mejor forma posible para que logren la mejor sinergia”.

Por su parte, Lamothe, indicó que “son una muy buena noticia estos convenios y herramientas. Santa Fe viene desplegando una serie de instrumentos y de iniciativas para apuntalar la producción santafesina que son muy interesantes; y se suma esta iniciativa que creó, el Fondo de Garantías Propias, una institución que hará un ecosistema mucho más robusto para que las empresas santafesinas accedan a las distintas líneas de financiamiento que tienen la banca pública y privada”.

Líneas de Financiamiento

Las líneas de financiamiento presentadas fueron las siguientes:

* Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres: brindará asesoramiento técnico y financiero para el desarrollo de proyectos productivos y de micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres.

* Financiamiento Verde: destinado a asistir financieramente a MiPyMEs radicadas en la provincia, para la incorporación de equipos y obras para riego tecnificado y eficiencia hídrica, la generación de energía a partir de fuentes renovables (Off y On Grid), la incorporación de malla antigranizo, así como para el cuidado del ambiente.

* Programa Federal de Acciones Sustentables Para Actividades Productivas, que cuenta con tres objetivos fundamentales: contribuir al cuidado del ambiente a partir del uso eficiente y sustentable de los recursos naturales; impulsar la economía circular y fomentar el uso racional y eficiente de la energía.

* Fondo de Garantía del CFI: brinda garantías para acceder a líneas de créditos e instrumentos financieros del mercado de capitales a empresas con proyectos estratégicos para el desarrollo integral de las provincias argentinas.