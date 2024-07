Final de Gran Hermano 2023: en una noche llena de emoción, Bautista Mascia se consagró ganador del reality

Ya solo en la casa, Bautista lloró al darse cuenta de que se había convertido en el campeón del reality. Sumido en lágrimas, tomó su valija y escuchó las palabras del Gran Hermano. “Bautista, querido, ganador de esta casa. Ecos que todavía permanecen y besos, lágrimas, risas, gritos, tantas vivencias, recuerdos, todos ustedes llenaron mi casa de luz, pero es el momento de la despedida. ¿Y sabés algo? Esas luces hoy las apagás vos”, le dijo la voz en off, mientras cada uno de los ambientes de la casa se iban quedando a oscuras.

“Quiero felicitarte una vez más, no solo por este gran premio sino por haber honrado al juego con una conducta intachable, en donde pusiste bien alto los valores de la amistad y la lealtad. Vamos hacia la puerta”, agregó mientras el jugador iba caminando por el jardín. “Gracias por acompañarnos y cuidarnos, gracias de verdad. Te espera una gran vida afuera. Te voy a extrañar”, sumó para despedirlo.

“Yo también”, respondió el joven oriundo de Montevideo que se llevó el 56 por ciento de los votos positivos del público. “Buenos días, buenas noches y buenas tardes. Chau, Big”, dijo en alusión a la película The Truman Show.

Ya en su llegada al canal, saludó a la gente que lo esperaba afuera con banderas verdes y remeras con su cara. Una vez que ingresó al piso, el conductor mostró el cheque con la suma millonaria que recibirá por conseguir el primer lugar del ciclo.

El participante, que fue recibido por una lluvia de papelitos, saludó a su familia a quienes no ve desde hace siete meses y luego se abrazó con todos sus compañeros, quienes saltaron y lo ovacionaron. “El campeón, acá está”, gritó Del Moro al mostrarle todo lo que se había ganado.

En pleno festejo y mientras todos se empujaban por saludarlo, Bautista buscó a Denisse González, su novia dentro del reality y con quien hace apenas una semana se casó dentro del programa, para darle un beso.

Tras la gala, según contó el conductor, todos los participantes se irán a una fiesta de fin de ciclo junto al equipo de producción, los analistas y todo el engranaje del programa.

Pasadas las 12 de la noche, Santiago del Moro anunció el cierre de la votación. “Gran Hermano ya tiene un ganador”, anunció el graph. En medio de gritos, el conductor inició una cuenta regresiva y dijo: “Bautista”.

Mientras sus familiares y seguidores se abrazaban y festejaban en la tribuna, el músico uruguayo se tomaba la cara sin poder tomar dimensión de la noticia. “Bautista, primer premio; Emma, segundo, fuerte aplauso para ellos. Muy bien. Chicos, son dos campeones, los felicito. Juntos, ahí, Emma sos todo, hermano, tenés todo por delante, puro carisma, pura adaptación y pura garra. Y vos, Bauti, sos el gran campeón”, les dijo el conductor.

Luego, Del Moro le dedicó algunas palabras al peluquero cordobés, antes de su salida en el segundo puesto: “Quiero decir que te brindaste a este show como un gran artista, de verdad te lo digo. Coreografías, canciones, esa capacidad de bailar en cualquier momento y lugar, incluso en aquellas circunstancias de angustia. Supiste adaptarte a ciertas situaciones difíciles, nunca dejaste de brillar. Ojalá esta experiencia sea el inicio de una vida llena de salud, proyectos, éxitos y apenas traspases esa puerta, Emmanuel, la vida misma sea tu gran escenario. Todo lo mejor, querido iconic”.

Una vez que llegó al estudio y mientras sonaba el tema “Soy” de Lali Espósito, Emmanuel entró cantando y bailando. También se tomó un momento para saludar a su familia, sobre todo a su madre con quien estaban distanciados y quien viajó especialmente desde Córdoba para recibirlo. “Estoy muy orgullosa de vos”, le dijo la mujer.

El peluquero, que también es músico, tuvo su reencuentro con Furia, su amiga dentro del reality. Abrazados y saltando, los jóvenes volvieron a verse las caras y celebraron el segundo puesto.

Tras su salida de la casa, el tercer finalista se reencontró en el estudio de Telefe con su novia, Florencia Regidor. Los jóvenes se conocieron dentro del reality y formaron una unida relación. Hace una semana ella reingresó para casarse y se juraron continuar con su relación fuera del juego.

Ahora, con el público y familiares de testigo, se dieron un apasionado beso.

Apenas pasadas las 23 horas se conoció quién fue el primero en abandonar la casa, quien ocupará el tercer puesto. En un momento de tensión y con un sobre dorado Santiago del Moro abrió el sobre dorado: “El primero en abandonar la casa esta noche es Nicolás”. Entre emoción y abrazos, Emma y Bauti despidieron al joven de Ramos Mejía.

“Diste todo, te la bancaste toda y hoy sos el tercer puesto de una edición descomunal de Gran Hermano”, le dijo el conductor tras anunciarlo.

“Nunca pierdas el don de transmitir alegría, amistad, sinceridad. Es un mérito que valoro mucho. Siempre supiste reemplazar lágrimas por risas. Ojalá hayas concretado todos tus deseos, abrazo enorme y hasta siempre”, le dijo la voz de Gran Hermano para despedirlo.

Luego, Del Moro mostró el porcentaje de votos positivos que recibió Nicolás: “El 2 por ciento, muy poco”. Ya con el modelo en el piso y tras un extenso abrazo con su familia, el conductor le entregó los premios correspondientes al tercer puesto: una casa (o la posibilidad de elegir el dinero), una moto y un año de cerveza gratis.

Minutos después, salió del estudio para agradecerle a la gente que aguardaba en una tribuna externa.

Con un traje negro con vivos brillosos, pasadas las 22.40 horas, Santiago del Moro inauguró el programa final. Cuenta regresiva para conocer al ganador de esta edición del reality de convivencia más famoso del mundo. Con un clip de la casa desde un drone y todos los exparticipantes apostados en un largo pasillo dando la bienvenida, se prendió la maquinaria en el piso de Telefe. “Les voy a hacer un paneito”, les dijo a los tres jóvenes al darles la bienvenida a la transmisión y los dejó espiar un poco lo que está pasando en el estudio de Martínez.

“Todos los que entraron a esa casa obtuvieron lo que querían: ser reconocidos”, dijo el conductor a los tres finalistas que todavía se encuentran dentro de la casa, antes de proponerles un brindis con cerveza. “Los quieren hasta los más chicos. Esa energía úsenla para conseguir todo lo que quieren. Se les abrió una puerta, ahora depende de ustedes. Esta carrera no se hace desde un boliche bailable, se hace trabajando”, les dijo entre otros consejos que les ofreció.

“Me costó 20 años de carrera llegar a Telefe, a ustedes minutos. Propongan, hagan, utilicen sus redes, hagan streaming, aprovechen que es su momento”, les recomendó.



Luego llegó el turno de que hablen los participantes. El primero en hablar fue Nicolás. “Quiero agradecer porque es un montón esto, estamos hace un mucho tiempo, nuestros compañeros saben que estar acá es fuerte. Estamos acá por el apoyo de todos ustedes. Llegó lo último, tomamos todo lo que nos decís, Santi. Quiero agradecerles de corazón a todos. Esto termina, pero empieza otra cosa. Con la frente en alto”, dijo el joven de 21 años.

En el caso de Bautista, el uruguayo quiso dar las gracias: “Quiero agradecerle a la gente que nos banca desde afuera… No saben lo agradecidos que estamos de la banca. Gran hermano no es fácil, es un laburazo, venimos remándola desde hace mucho tiempo. Pase lo que pase, me voy a ir con la frente en alto”. “Con salir de esta casa y saber que mi vieja está orgullosa de mí, ya está, es suficiente”, agregó el joven de 27 años.

Emmanuel también dejó unas palabras: “Quiero agradecerle primero a la gente, sobre todo. Me hice escuchar, escuchar mis luchas, cómo soy. Estoy muy agradecido, iconics, gracias furiosos, los amo con todo mi corazón. Gracias por escucharme, la banca y quererme como soy: iconic. Esto es para ustedes”.

Con Robertito y la Tora como anfitriones, pasadas las 22 comenzaron a llegar los hermanitos. Vestidos de gala pese al frío, mostraron sus looks y saludaron al público que gritaba sus nombres.

Licha y Zoe fueron los primeros en ingresar. Luego pasaron por la alfombra azul el resto de los exparticipantes, en duplas. También lo hicieron los analistas del debate, quienes evitaron decir cuál es su favorito.