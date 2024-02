Cómo fue la gira de Messi con Inter Miami: pocos minutos, reproches y un viaje agotador

Inter Miami, que cayó por 4-3 por penales frente al Vissel Kobe de Japón tras un 0-0, le puso fin a su complicada gira de pretemporada, en la que consiguieron apenas una victoria en seis partidos y Lionel Messi no pudo brillar: el astro rosarino sumó pocos minutos, marcó apenas un gol de penal e incluso fue blanco de críticas por su ausencia en el encuentro ante un combinado de Hong Kong.

El conjunto de Florida, que conduce Gerardo Martino y ahora cuenta con Luis Suárez como refuerzo, recorrió aproximadamente 35 mil kilómetros en los últimos 20 días: visitaron El Salvador, Arabia Saudita, Hong Kong y Japón. A eso, se suma el amistoso que disputaron contra el FC Dallas en Texas.

En total, las Garzas jugaron seis encuentros: la Pulga no completó ningún partido y no disputó el duelo frente al combinado de Hong Kong, algo que generó mucha bronca en los hinchas. En total, el astro rosarino jugó 45 minutos contra El Salvador (salió en el entretiempo en el empate por 0-0), 63' frente al FC Dallas (derrota por 1-0), 87' ante Al-Hilal (caída por 4-3), apenas 8' frente al Al Nassr (aplastante goleada por 6-0 en contra) y media hora en el 0-0 ante el Vissel Kobe de Japón (y, sorpresivamente, no pateó en la tanda de penales, en la que cayeron por 4-3).

Lionel Messi no pudo brillar mucho a lo largo de la pretemporada del Inter Miami. Su partido más destacado fue en la derrota contra el Al-Hilal, puntero de la liga de Arabia Saudita: marcó un gol de penal y dio una asistencia a David Ruiz aquella noche en el Kingdom Arena de Riyadh,La Pulga esa noche fue titular y salió reemplazado a falta de dos minutos por Robert Taylor.

Los reproches por la ausencia de Messi ante el combinado de Hong Kong

La llegada del Inter Miami de Lionel Messi desató la locura en Hong Kong. De hecho, 40 mil personas asistieron a la primera práctica. Sin embargo, los hinchas pasaron del amor al odio: la Pulga no pudo jugar el amistoso (victoria por 4-1) por una molestia y hubo fuertes reproches en el estadio con silbidos.

Martino tuvo que explicar la decisión y pidió disculpas. "Leo está con una inflamación en el aductor. Hemos tenido imágenes que le hemos tomado en Arabia. Lo llevamos día a día pero siempre tenemos la expectativa de que pueda evolucionar de la manera adecuada", dijo.

"Cuando nos sentamos con el cuerpo médico ellos manifestaron que era muy riesgoso que el fútbolista pueda jugar en el día de hoy. Pido perdón a los hinchas por su ausencia y entiendo su decepción", añadió el Tata.

Más adelante, cuando llegaron a Japón, Messi también se refirió a lo sucedido: "Mala suerte que no pude estar el día del partido en Hong Kong. El primer partido de la gira de Arabia sentí una molestia en el aductor, por eso salí y en el segundo partido jugué los minutos que jugué para probarme y ver las sensaciones que tenía y como me encontraba porque me había hecho una resonancia y me había salido que tenía un edema en el aductor, que lo tenía cargado pero que no tenía una lesión por intenté, probé".

En esa conferencia de prensa, el astro rosarino dejó en claro que sufrió la seguidilla de partidos y el viaje por tantos países en pocos días. "Cansado un poco también de toda esta gira que llevamos y con ganas de jugar el último partido antes de regresar a casa", expresó el capitán de la Selección Argentina.

Newell's, el último rival de Inter Miami en pretemporada:

Inter Miami disputará un último amistoso, que será muy especial tanto para Lionel Messi como para el Tata Martino: se enfrentarán a Newell's, el próximo jueves 15 de febrero, en el DRV PNK Stadium. Este duelo contra la Lepra le pondrá punto final a la pretemporada de las Garzas antes del inicio de la MLS.