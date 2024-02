Laporta y el momento de Barcelona: “Si no hubiera sido Xavi, lo hubiese echado ya”

Barcelona vive un momento complicado, eliminado en Copa del Rey, a diez puntos de Real Madrid en la tabla de La Liga y todavía con vida en la Champions pero una irregularidad futbolística que no ilusiona para el duelo de octavos ante Napoli. Joan Laporta habló con RAC1, reafirmó este viernes su voluntad de que Xavi Hernández "continúe hasta final de temporada" y se comprometió a no destituirlo porque "no se lo merece".

"Quiero que Xavi continúe hasta final de temporada con esta fórmula que hemos adoptado. Es lo mejor para esta temporada. No destituiré a Xavi porque no se lo merece. Merece que confiemos en él", aseguró Laporta en una entrevista concedida al medio radial. Además dio detalles de como se enteró de la desición del DT de no seguir: "Después del partido contra el Villarreal. Yo acostumbro a bajar al vestuario y entonces fue cuando me lo dijo. Fue sorprendente porque no lo teníamos previsto. Lo escuché atentamente porque Xavi es honesto y quiere el Barça".

El máximo mandatario del Barcelona remarcó que el equipo necesita tener "un punto de suerte" para reengancharse a LaLiga, en la que se encuentra a diez puntos del Real Madrid y valoró que cuenta con una "plantilla para ganar al Nápoles" en los octavos de final de la Champions League en una eliminatoria que será "muy importante".

"La plantilla es para estar mejor que donde estamos. Hemos tenido lesiones de jugadores claves para nuestro sistema como Pedri, Ter Stegen, De Jong o Gavi. El equipo, que ganó la Liga con cierta autoridad y estaba llamado a no estar a estas alturas a diez puntos del primero, se ha resentido. No era lo previsto y estamos trabajando en enderezar la situación", explicó.

Laporta declaró que, si otro técnico distinto a Xavi estuviera en la situación actual, lo hubiera destituido y no habría adoptado esta fórmula, pero cree que en la situación actual es lo mejor para el Barça y "puede funcionar". Y, en este sentido, añadió: "Xavi es honesto para, si no funciona, decirnos lo que nos quiera decir". Además explicó que "no se planteó en ningún momento destituir a Xavi" porque "tenía contrato" y "siempre" lo han querido como entrenador.



Laporta habló sobre la búsqueda de entrenador para Barcelona

Al consultarle por el futuro entrenador del Barcelona, Laporta respondió que delega esta cuestión en el director deportivo, Deco, pero sí reconoció que "la posibilidades están bastante acotadas" a "un entrenador con cierta trayectoria", a menos que el club tome "una decisión más imaginativa".

Con todo, Laporta explicó que el mexicano Rafa Márquez, técnico del filial azulgrana, no está descartado: "Rafa se está formando en la casa, conoce a los jugadores que están subiendo, y esto es un activo que él tiene. La estructura deportiva, cuando digo que estaba preparada para emergencias, era esta. Que es poner al segundo entrenador del equipo".