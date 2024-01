El susto de Echeverri en el triunfo de la Selección Argentina Sub 23: "Nunca me había pasado algo así, sentí mucho miedo"

Claudio Echeverri, la joven joyita de la Selección Argentina Sub 23, contó detalles del susto que sintió cuando se ahogó en el primer tiempo de la goleada por 5-0 frente a Chile, por la cuarta fecha del Grupo B del Preolímpico de Venezuela.

"En el partido me agarró un dolor en el pecho muy fuerte. No podía cambiar el aire, no podía respirar muy bien. Me asusté mucho. Me tiré para cambiar el aire y después, gracias a Dios, se me pasó un poco", afirmó el Diablito en rueda de prensa tras la goleada.

"Después seguí bien. Igual voy a hablar con los médicos, a ver qué es. Nunca me había pasado algo así, sentí mucho miedo. Estoy bien, gracias a Dios", añadió la joven promesa de River, quien tuvo que ser atendido a los 35 minutos del encuentro e incluso salió unos minutos en camilla, antes de reingresar al campo de juego.

Además, Echeverri dejó en claro que está "muy contento por la victoria y la clasificación" y aseguró que hicieron "un gran trabajo". Por su parte, también festejó haber sido titular por primera vez en el certamen, aunque hizo una autocrítica por su rendimiento. "Trato de aprovechar esta oportunidad que me da el técnico. La verdad, hicimos un gran trabajo con el equipo para llevarnos la victoria. Estamos muy bien", dijo.

"Me enteré a la mañana antes de la charla técnica. (Mascherano) Me dijo que me ponía para encarar y gambetear al equipo rival. Traté de hacerlo un poco. La verdad, no tuve un buen partido yo. Soy muy autocrítico. Pero bueno. De a poco vamos a seguir mejorando para llegar muy bien a la fase final", sentenció el Diablito.