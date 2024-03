Varios mano a mano: los duelos clave que restan en la Copa Liga Profesional 2024

La Copa Liga Profesional 2024 ingresa en su etapa final y todavía hay muchos equipos con chances matemáticas de clasificarse a los playoffs, ni que hablar en la Zona A, donde River, Talleres, Argentinos Juniors e Independiente son los líderes -en ese orden por la diferencia de gol- con 18 puntos.

Un escalón más abajo marchan Instituto (17), Barracas Central (16), Vélez (15), Rosario Central, el defensor del título (14), Gimnasia (13) y Banfield (10), a falta de 12 unidades en juego y con el arbitraje bajo la lupa.

La Zona B, en tanto, está un poco más repartida. Godoy Cruz es puntero con 20, seguido por Estudiantes (18), Newell's (17), Lanús (16) -hasta ahí el corte-, Boca (16), Defensa y Justicia (16), Unión (15), Racing (14), Platense (11) y San Lorenzo (9).

El Xeneize, otra vez fuera de los puestos clasificatorios, es tal vez el equipo que la tiene más complicada, entre los obligados por historia, debido a los cruces que le restan: Estudiantes (V), San Lorenzo (L), Newell's (V) y Godoy Cruz (L).

Mientras que el Millonario, que no debe bajar la guardia, ni siquiera por la Supercopa Argentina 2023, tendrá un mano a mano más que importante en la última jornada, cuando visite a la Gloria, una de las revelaciones, en el Estadio Monumental de Alta Córdoba.

Según los registros de la Copa Liga Profesional 2023, los clubes que avanzaron a la etapa de los duelos por eliminación directa sumaron 20 o más puntos durante los 14 partidos de la primera fase. Una marca que sin dudas será superada esta temporada.

De la fecha 11 a la 14: los partidos clave de la Copa Liga Profesional 2024



Fecha 11

Estudiantes vs. Boca

Racing vs. Defensa y Justicia

Fecha 12

Boca vs. San lorenzo

Argentinos Juniors vs. Instituto

Talleres vs. Vélez

Defensa y Justicia vs. Estudiantes

Fecha 13

River vs. Rosario Central

Newell's vs. Boca

Vélez vs. Argentinos Juniors

Racing vs. Lanús

Fecha 14

Boca vs. Godoy Cruz

Instituto vs. River

Independiente vs. Talleres