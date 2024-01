Desde la Delegación General López de Amsafe, el titular Javier Delgado ha expresado un enérgico repudio hacia la decisión del gobierno provincial de no respetar el acuerdo salarial del 2023. Delgado calificó esta acción como ilegal y aseguró que harán todo lo posible para que se les pague lo que corresponde.

La segunda reunión paritaria docente celebrada, convocada por el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, dejó en claro que los aumentos de sueldos se vincularán a los recursos disponibles, incumpliendo lo acordado en la paritaria del 2023. Esto ha generado una gran preocupación entre los representantes gremiales, quienes advierten que esta medida está socavando el inicio de clases en Santa Fe.

Javier Delgado insistió en que la decisión gubernamental es ilegal y subrayó que no hay excusas válidas para no cumplir con los compromisos establecidos con los trabajadores. Además, señaló la difícil situación económica de los trabajadores, afirmando que "los trabajadores no llegamos a fin de mes". Delgado concluyó expresando su descontento y preocupación por el trato a los docentes por parte del gobierno provincial, afirmando que se avecina un año conflictivo.