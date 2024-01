Jürgen Klopp anunció que se irá del Liverpool al final de la temporada

Bombazo en la Premier League! Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool desde octubre del 2015, anunció este viernes por la mañana que dejará de dirigir a los Reds cuando finalice la presente temporada. El alemán se grabó en un video que publicó el club en sus redes para comunicar su decisión. Los detalles.

Por qué Klopp se irá de Liverpool tras nueve años como DT

"Puedo entender que sea un shock para mucha gente pero, obviamente, puedo explicarlo, o al menos intentarlo. Amo absolutamente todo de este club, de esta ciudad, de nuestra hinchada, del equipo, de los empleados... pero estoy convencido de tomar esta decisión", comenzó el alemán para justificar su salida del Liverpool dos años antes del final de su contrato.

"Me estoy quedando sin energía. No tengo ningún problema ahora. Yo lo sabía desde hace tiempo y tenía que anunciarlo en algún momento. Si bien estoy bien ahora, sé que no puedo hacer este trabajo una y otra vez. Después de todo el tiempo que pasamos juntos, el respeto y el amor creció y lo menos que les debo es la verdad. Y esa es la verdad", agregó Klopp a su justificación.



Klopp llegó a Anfield en octubre de 2015 y devolvió al Liverpool a la gloria europea, con la conquista de la Champions League en 2019, y al éxito doméstico, con la primera liga en 30 años en 2020, además de conquistar una FA Cup, una Copa de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

"Cuando nos sentamos a hablar de posibles fichajes y de la próxima pretemporada, me surgió un pensamiento: 'Ya no estoy seguro de estar aquí'. Y me sorprendió a mí mismo y empecé a pesar en ello. La temporada pasada fue súper difícil y en otro equipo probablemente la decisión habría sido marcharme. No en el Liverpool. Para mí fue súper importante ayudar a que el equipo vuelva a encarrilarse. Sólo pensaba en eso. Este equipo tiene un potencial enorme y buena edad. Entonces, pude pensar en mí mismo otra vez y este fue el resultado. No es lo que quiero hacer, es simplemente que creo que es 100% lo correcto", sentenció.