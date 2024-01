Ley Micaela: la provincia cesanteó a trabajadores que capacitaban en la prevención de violencia de género

El gobernador Maximiliano Pullaro dejó sin efecto en las últimas horas el pase a planta de casi 160 personas que su predecesor Omar Perotti había dispuesto antes de dejar la Casa Gris. Los empleados cubrían tareas en el Ministerio de Educación y en el ex Ministerio de Igualdad y Género, devenido en Secretaría. La decisión provocó malestar e indignación entre los trabajadores, que estaban abocados mayoritariamente en la línea de acción Ley Micaela en Territorio y al programa Masculinidades por la Igualdad.

Este jueves, un grupo de ellos irrumpió mientras el mandatario provincial y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, anunciaban en conferencia de prensa una serie de intervenciones barriales y exigió su continuidad laboral. Reclaman el cumplimiento del acuerdo paritario y la reincorporación de quienes fueron desafectados.

Florencia Rodríguez trabaja en la implementación de la Ley Micaela desde el año 2020. En diálogo con La Capital mencionó que lo hacía a través de "contratos precarizados" pero que había una conexión con la provincia y se estaba en permanente alianza con las compañeras de planta permanente. El expediente para concretar su ingreso a la masa de trabajadores estatales ingresó en mayo y finalmente fue aprobado el pasado 6 de diciembre, enmarcado en los acuerdos paritarios y presupuestarios.

La mujer asegura que están muy afectados porque están por perder sus puestos de trabajo. "Un trabajo al cual apostamos desde hace cuatro años. Un trabajo en el cual confiamos y elegimos, más allá del ingreso económico. Porque apostamos a políticas públicas que tengan que ver con la inclusión, con generar sociedades más justas e igualitarias", señaló

En ese sentido, Florencia aseguró que este recorte implica un desguace del Estado y que le provoca angustia desde lo personal y también desde lo social. "Esto es un retroceso inmenso en materia de derechos para mujeres, diversidades, disidencias sexuales, que no podemos permitir ni como trabajadores ni como sociedad. Así como achicaron nuestro Ministerio, están achicando los recursos, los trabajadores y va a ser muy difícil volver a reconstruir todo el trabajo que se hizo este tiempo", analizo.

Aun así, advirtió que no van a bajar los brazos y seguirán sosteniendo la lucha porque consideran que "se está manejando un nivel de impunidad y violencia laboral que no podemos permitir". "Nos queda resistir. Estamos acompañadas por el gremio, estamos unidos como trabajadores y no vamos a soltar la lucha. Estamos convencidos de que esto tiene que salir porque es nuestro derecho laboral y vamos a tener como bandera la frase que siempre dijo "La Negra" Micaela: ¡Hasta que todo sea como lo soñamos!", subrayó.