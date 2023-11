Milei confirmó que Gerardo Werthein será su embajador en Estados Unidos y Daniel Scioli seguirá en Brasil

"A mí no me tiembla el pulso", aseguró en el arranque del debate la candidata de JxC. Criticó a Massa, ironizó con el dirigente libertario y sus críticas "a la casta", y sostuvo que "la dolarización es con salario de hambre para la gente"

La titular del PRO y ex candidata a presidenta apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales por su propuesta de campaña de unidad. En tanto, recalcó: "no pedimos nada" sobre su alianza con Milei y añadió que "no es por los cargos".