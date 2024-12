Sentado en la mesa del reconocido programa televisivo de Mirtha Legrand con su serenidad característica, Adrián Martínez lanzó una confesión inesperada mientras le llueven ofertas del exterior tras romperla en el 2024 en Racing: "Mi familia es toda de River. Yo también, pero no soy fanático".

No se sabía, o al menos era un dato que el delantero de la Academia tenía guardado entre sus seres cercanos. En consecuencia, tal como suele proceder el mundo del fútbol, la revelación de Maravilla repercutió con una caja de resonancia altísima y no tardó en ponerse sobre la mesa la posibilidad qué reacción generó en Núñez que el goleador de la Copa Sudamericana dijera eso.

¿Hay chances de que lo busquen? No, pese al impacto inmediato de la noticia y los rumores del caso, lo cierto es que en River no tienen en carpeta a Martínez como opción para este mercado de pases y sus declaraciones tampoco produjeron un efecto que haga cambiar esa postura.

¿El motivo? No es una atacante que hoy esté en el boceto de refuerzos que tiene en mente Marcelo Gallardo, quien prioriza reforzar el sector defensivo (el Millonario negocia por Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel) y el mediocampo (Leonardo Fernández, Christian Ordóñez, Enzo Pérez y Juan Fernando Quintero son los apuntados).

Hay que tener en cuenta también que Miguel Borja seguiría vistiendo la camiseta de River, según reveló el propio colombiano que tiene contrato por un año más, por lo que hoy la búsqueda de un nueve no es el objetivo. No obstante, si finamente Adam Bareiro emigra a Olimpia de Paraguay, club que está en tratativas con River, ahí la situación podría dar un giro

Racing rechazó una oferta millonaria por Maravilla Martínez

En las últimas horas, se conoció que la Comisión Directiva encabezada por Diego Milito rechazó una oferta de América de Cali de 4.500.000 de dólares por Martínez. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo se sabe que mantiene algunos sondeos de Estados Unidos, Arabia Saudita y México

Y eso no pasó a la ligera, más teniendo en cuenta el año top que tuvo: el delantero pidió un aumento de sueldo ("Hasta ahora me llamó (Sebastián) Saja, me tiene que llamar (Diego) Milito y ver..."), pero en Racing saben que no pueden empatar los números que se manejan en esas ligas. Todavía intentan alcanzar un acuerdo que deje a todos satisfechos, más allá de que tiene contrato hasta diciembre de 2026.