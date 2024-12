Sin embargo, el mandatario dejó abierta la puerta a que en el corto plazo cambie de parecer. También habló de inflación, la baja del crawling peg, la eliminación del cepo y el acuerdo de libre comercio con EEUU.

El rol protagónico que asumió la funcionaria -mano derecha del jefe de Estado- en los últimos meses, principalmente luego del acto en Parque Lezama, sembró la duda sobre una posible postulación de cara a los comicios de medio término que se llevarán a cabo en agosto y octubre del próximo año.



La hermana del jefe de Estado tomó la iniciativa política en el último tiempo mediante la expansión del sello libertario por las provincias. El viernes pasado viajó a Misiones para asistir al lanzamiento de la versión local de La Libertad Avanza. «Nuestro objetivo es llenar el Congreso con personas que defiendan las ideas de la libertad», pronunció con miras a las elecciones legislativas de 2025.



El presidente Milei fue consultado respecto a una eventual candidatura de su hermana. «El otro día estaba desde Italia dando una nota, me lo preguntó Luis Majul, se lo preguntamos y dijo que no«, planteó el jefe de Estado.

Pese a la definición, aclaró: «Igual yo no me meto con esas cosas porque yo recuerdo que en diciembre del 2018 le dije a Alberto Benegas Lynch (h) que ni loco y, sin embargo, mire dónde terminé«.«Está construyendo la herramienta política para que podamos estar confortables en nuestros armados políticos», dijo respecto al rol que lleva adelante Karina Milei. Y agregó: «Eso es lo que a ella la motiva y la mueve».