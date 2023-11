En un giro sorprendente de los acontecimientos, Javier Milei emerge como el presidente electo en un país que enfrenta una encrucijada sin precedentes. La incertidumbre se apodera del escenario político, superando incluso a la promesa de un cambio de época. La ira ha vencido al miedo, y el desafío de lo desconocido se abraza con determinación.

Lo que atormenta la mente es la incógnita sobre las formas y estrategias que el libertario podría implementar, ya que su discurso no brinda señales de conciliación. Con la promesa de cambios drásticos y sin gradualismos, aquellos que no comparten su visión enfrentarán la resistencia sin garantías.

La fragilidad de su coalición política es preocupante, con un Mauricio Macri que, en su apoyo, adopta una posición despiadada e inconvencional. El expresidente utiliza esta oportunidad para cerrar capítulos no concluidos en su mandato anterior, respaldándose en la premisa de que no hay lugar para el gradualismo al no estar en la estructura gubernamental.

Resulta imposible separar la figura del personaje. Hace apenas dos años, Milei expresaba sus opiniones en un rincón de un estudio de televisión, vociferando sobre la transformación económica, los "zurdos de mierda" y el Estado generador de pobreza. Aunque parecía una sátira lejana de aplicar, la realidad se aproximó más de lo previsto. El mandato electoral se centra en la reducción de la inflación y la superación de la crisis, pero surge la pregunta: ¿logrará estos objetivos o se perderá en conflictos que complicarán su trayectoria?

Milei advierte que no hay marcha atrás y que actuará con determinación para lograr sus metas. Sin embargo, es crucial no anticipar el desenlace antes de tiempo. A pesar de la incertidumbre, hay señales claras. Milei es un líder de naturaleza autocrática, que ha cuestionado aspectos fundamentales como el pluralismo y la convivencia pacífica a pesar de sus referencias a la libertad. Incluso, hasta el viernes pasado, dudó de la democracia que, irónicamente, le otorgó un lugar inimaginable.

La interrogante que resuena desde su victoria por 11 puntos sobre Sergio Massa es sencilla pero desafiante: ¿Y ahora? El futuro, por más incierto que sea, revela señales inequívocas de un liderazgo que, sin duda, dejará su marca en la historia del país.