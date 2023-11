La Copa de la Liga Profesional 2023 ingresa en sus etapa definitivas y se empiezan a analizar cada vez con más detalle lo que serán los cruces de los cuartos de final, cuando los cuatro mejores equipos de cada una de las dos zonas del torneo se enfrenten entre sí hasta llegar a la gran final del torneo.

La fecha 13 dejó a los primeros clasificados, todos de la zona B: Godoy Cruz, Belgrano y Racing. En tanto, en la zona A está todo abierto.

Formato de los cuartos de final de la Copa de la Liga

Los cuatro mejores de cada zona disputarán los cuartos de final en un partido único, en el estadio neutral, de la siguiente manera:

1° Zona A vs 4° Zona B

2° Zona B vs 3° Zona A

1° Zona B vs 4° Zona A

2° Zona A vs 3° Zona B

Cómo serían hoy los cruces de los cuartos de final de la Copa de la Liga

River (1° A) vs. Central Córdoba (4°B)

Belgrano (2°B) vs. Independiente (3°A)

Godoy Cruz (1° B) vs. Colón (4° A)

Huracán (2°A) vs. Racing (3°B)

Los cuartos de final se llevarán el fin de semana del 3 de diciembre. Las semifinales serían una semana más tarde (en la semana del 10 de diciembre) y la final será el 17 de diciembre. Tanto las semis como la gran definición del torneo se darán en un estadio neutral.



Tanto los cuartos como las semifinales en caso de igualdad irán a penales mientras que la final -a diferencia de las dos instancias previas- tendrá un tiempo extra compuesto de dos etapas de 15 minutos que en caso de no decretar un ganador tendrá una definición desde los doce pasos. Quien se consagre campeón, se enfrentará a River en el Trofeo de Campeones; en caso de que el Millonario vuelva gritar campeón el rival saldrá de un partido entre los dos segundos de cada certamen.