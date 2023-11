Con la clasificación a los cuartos de la Copa de la Liga casi en el bolsillo para buscar el bicampeonato tras quedarse con la Liga Profesional, en River ya empiezan a delinear el próximo año en el que el principal objetivo será la Copa Libertadores tras haber sido eliminado en octavos en la última edición, y para eso irán por algunos refuerzos que potencien al plantel. Si bien todavía falta para el mercado de pases, desde el cuerpo técnico tienen en claro en qué posiciones quieren caras nuevas.

Es una obviedad que gran parte de la dinámica que tome el próximo periodo de fichajes de River dependerá de los movimientos que haya en el plantel y aquellos futbolistas que pueden emigrar, pero hasta hoy ya están claros los sectores en los que sumarán nombres. Una prioridad, por ejemplo, sería en el lateral por derecha.

El equipo cuenta solo con Andrés Herrera como un futbolista natural en esa posición, pero nunca terminó de asentarse como titular y a mediados de año estuvo cerca de irse. En los últimos compromisos el técnico Martín Demichelis se ha inclinado por Santiago Simón, quien en realidad es volante, y no le ha salido del todo bien, por lo que incluso se ganó algunas críticas. Por ahora, no hay nombres.

Similar es lo que ocurre con la zaga central porque a partir de 2024 no seguirá Jonatan Maidana, quien irá a terminar su carrera a Uruguay, y tampoco lo haría Emanuel Mammana, a quien las lesiones lo han complicado mucho y desde su vuelta en 2022 no pudo ganarse un lugar, más allá de altibajos en el rendimiento. Con esto, River comenzaría el 2024 con Leandro González Pirez -quien debe volver a Inter Miami y, si bien el club tiene opción de compra, dependerá de lo que decida el jugador-, y Paulo Díaz como titulares, y Ramiro Funes Mori y Sebastián Boselli, que apenas ha sumado minutos desde su llegada, como opciones. Por ende, también podría darse un búsqueda en ese sector, especialmente si Pirez opta por no seguir.

Por su parte, tampoco hay que descartar que vayan por un delantero centro. Hoy el puesto parece estar muy bien cubierto con Salomón Rondón y Miguel Borja, pero el colombiano viene jugando poco. Eso sumado a que el futbolista tiene en su vínculo una cláusula decreciente, por la que no solo cobra menos a medida que pasa cada año sino que también el club que lo quiera debe desembolsar menos dinero, puede abrir la puerta a una posible partida si llega una buena oferta del exterior.

En cuanto al arco, mientras Franco Armani quiera quedarse en la institución, será el arquero indiscutible. Lo cierto es que al Pulpo le quedan un tiempo de carrera pese a sus 37 años y continuar en el Millonario le permite seguir cerca de la órbita de la Selección Argentina. Aún así, su propio representante ha contado que no le cierran las puertas a escuchar ninguna oferta y que ya fue buscado por Inter Miami. En caso de que parta, ahí sí habrá que salir en búsqueda de un arquero de jerarquía.

Por último, y un detalle no menor, es que todo indica que Enzo Pérez dejará el club cuando finalice su vínculo ya que nunca respondió la oferta de renovación que recibió en abril y, a los 37 años, buscaría un cambio de aires. Su partida dejaría implicaría la salida de un referente y el cinco indiscutido. Para reemplazarlo, el plantel hoy tiene a Matías Kranevitter, Bruno Zuculini -otro con continuidad no asegurada- y el juvenil Nicolás Fonseca que firmó en el último mercado pero se incorporará en 2024. Aún así ya empezaron a sonar nombres. ¿Los candidatos? Rodrigo Battaglia, hoy en Atlético Mineiro, y Fausto Vera, volante de Corinthians.