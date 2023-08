La Selección Argentina jugará ante Suecia, uno de los favoritos, este miércoles a las 4 de la madrugada de nuestro país, por la última fecha de la fase de grupos del Mundial Femenino de fútbol de Australia y Nueva Zelanda, donde para continuar debería ganar y esperar que Italia no supere a Sudáfrica.

El equipo dirigido por Germán Portanova tendrá un desafío muy complicado frente a Suecia, ya clasificado a octavos de final, en el estadio de Waikato de la ciudad neozelandesa de Hamilton, con el arbitraje de la ruandesa Salima Mukansanga. En la previa, el DT habló en conferencia de prensa junto a una de sus jugadoras, Dalila Ippolito.

Ippolito, sobre su segundo Mundial: "Es una felicidad muy grande poder estar acá"

La primera en tomar la palabra fue Ippolito, la delantera de 21 años que jugó apenas un puñado de minutos ante Italia: "Yo me siento parte de lo que vendrá, del futuro. Esta Selección Argentina está experimentando este Mundial con jugadoras de tanta experiencia que quizás puede ser el último de ellas, me llevo muchísimo aprendido de cada una. La verdad es que compartí varios años ya de lo que va en mi tiempo en la Selección, digamos que soy de las más experimentadas de las jóvenes que vendrán entonces, por eso estoy acá", expresó.

Luego, analizó su presencia en el segundo Mundial, tras el que disputó con 17 años: "Obviamente que la experiencia es lo que más cambió y más creo que tengo presente e inculcado. Agregado a todo lo vivido. El Mundial pasado era muy joven y no tenía tanta noción de lo que me rodeaba, de dónde estaba jugando. De lo que era un Mundial de fútbol femenino. Era todo shockeante. Este lo estoy disfrutando mucho más, siendo consciente de todo lo que me rodea, representando a mi país que es único y es una felicidad muy grande poder estar acá con lo difícil que es llegar".

Portanova y el "partido perfecto" que necesita Argentina para poder competir con Suecia

Más tarde le tocó el turno a Portanova, quien palpitó el partido ante Suecia: "Venimos preparándonos para afrontar este partido de la mejor manera. Obviamente, son jugadoras altas y no solamente eso, sino que es el equipo que mejor maneja la pelota parada sin lugar a dudas. El fútbol tiene esos atenuantes. Sabemos a quién marcar, sabemos en dónde nos tenemos que ubicar, pero después la ejecución es buena, el salto, la altura… Trataremos de poder defender esas pelotas de la mejora manera", expresó.

Luego, advirtió: "Suecia no es solo eso. Juega rápido, tiene jugadoras veloces, potentes desde el juego directo y asociado. Tendemos que hacer un partido perfecto para poder competir".

Por último, el DT realizó un balance y sacó lo positivo de la experiencia mundialista: "Las potencias no aceptan jugar con nosotros, pero si ahora le decimos a Italia 'hagamos fecha FIFA', nos dice que sí. Eso queremos con Suecia. Pase lo que pase, dejar todo, quedar vacías, eso es ganar para nosotros. Ellas van a dejarlo todo, van a quedar vacías de lo que tengamos, y después vamos a poder dormir tranquilas y veremos qué pasa. Clasificar a un Mundial es muy difícil, tenemos un partido más, no sabemos cuánto tiempo pasará hasta volver a clasificar".