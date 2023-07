La relación entre Kylian Mbappé y París Saint-Germain tomó un giro inesperado en este mercado de pases. Ante la sospecha de que el delantero tiene todo arreglado para sumarse libre a Real Madrid cuando termine su contrato a mediados de 2024, el PSG tomó la decisión de no tenerlo en cuenta y lo bajó de la pretemporada del equipo de Luis Enrique. Este lunes, puede ser un día clave para definir el futuro del talentoso delantero.

Este 31 de julio es el último día en que el crack de la Selección de Francia puede hacer uso de la cláusula unilateral para extender su contrato con los parisinos hasta 2025, algo que está claro que no sucederá. Pero además, de no ser vendido este mismo lunes, la institución está obligada a pagarle 40 millones de euros en concepto de la prima de fidelidad, que se divide en dos mitades (la otra se cumple el 31 de agosto).

El silencio de Mbappé

Mientras se entrena en París junto a los 'descartes' de PSG, Kylian Mbappé no se expresó públicamente sobre su futuro. Claro está, si manifiesta su deseo de emigrar, el campeón de la Ligue 1 tendría la posibilidad de ahorrar el pago de la prima de fidelidad alegando que el futbolista no quiere seguir en el club. Sin embargo, al no haber declarado, e incluso rechazado la multimillonaria oferta del Al-Hilal, los qataríes deberán abonar la los primeros 40 millones.

La firme postura de Real Madrid

Según AS, los rumores de que Real Madrid podía desembolsar más de 180 millones de euros por Kylian Mbappé en este mercados de pases sorprendieron a los dirigentes del Merengue, que piensan mantenerse firmes en su postura de aguardar a que el contrato del jugador llegue a su fin para ficharle sin tener que abonar un centavo a las arcas de PSG. Además, Daily Mirror aseguró que ahora también lo pretende el Liverpool a préstamo.

Mbappé rechazó la exorbitante oferta de Al-Hilal

La incertidumbre de su futuro hizo que lleguen ofertas de todos lados y la más grande fue la del Al-Hilal de Arabia Saudita, que ofreció 300 millones de euros al club y un impresionante salario de 700 millones por un año para el futbolista, que finalmente optó por rechazar la propuesta.