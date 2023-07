Un mal momento vivió Diego Rodríguez, arquero de Godoy Cruz, en el empate ante Vélez por 1-1 en la continuidad de la fecha 24 de la Liga Profesional.

Cuando el partido en Liniers se acercaba al cuarto de hora, el arquero de Godoy Cruz se sentó y llamó de manera urgente a los médicos del equipo mendocino.

Al término del encuentro, el Ruso Rodríguez fue consultado sobre lo que le sucedió y explicó: "No sé, pegué un grito, se me nubló todo".

"Estaban viendo si me había bajado la presión, pero por suerte no. Algo del momento y ya pasó", agregó el arquero, a quien le llevaron un pedazo de dulce de batata.

El análisis del Ruso Rodríguez luego del empate en Vélez y Godoy Cruz en Liniers



"Vinimos a buscar los tres puntos. No hicimos un buen partido, hay que ser realistas. Fue un partido parejo y malo; el empate quedó justo", señaló Rodríguez a TNT Sports.

"Vinimos a ganar, pero no se nos dio. Estamos en una zona importante en la tabla anual y queremos clasificar a Godoy Cruz a una copa", señaló el Ruso y agregó: "El esfuerzo no es negociable. No nos íbamos a dar por vencidos. Sin fútbol, con amor propio, sacamos el partido adelante".