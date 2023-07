Brasil confirma a Ancelotti para la Copa América 2024

Carlo Ancelotti será finalmente el nuevo entrenador de la Selección de Brasil y el propio presidente de la CBF aseguró que esta establecida la fecha de arribo del actual Director Técnico de Real Madrid mientras que también confirmó a Fernando Diniz, de Fluminense, en el cargo de forma interina.

“Hay muchos entrenadores buenos en Brasil, y Diniz es uno de ellos. Me di cuenta de su enfoque innovador cuando trabajó en Audax. Luego, pasó por otros clubes manteniendo la misma filosofía de juego, sin cambiarla constantemente. Siempre ha seguido el mismo método y me gustó mucho su renovación y sus aplicaciones tácticas. Entonces, es un entrenador cuya propuesta de juego es bastante similar a la del entrenador que asumirá a partir de la Copa América, Ancelotti. Tienen casi el mismo tipo de enfoque de juego”, explicó Ednaldo Rodrigues al confirmar a Diniz como interno hasta la llegada de Carletto.

Ancelotti siempre se mostró interesado en el puesto de la Selección de Brasil pero también deseaba cumplir su vínculo con Real Madrid, por lo que esta temporada 2023/24 será la última en la Casa Blanca tras un extremadamente exitoso segundo ciclo en el cual logró salir campeón de la Champions League en la temporada 2021/22 al derrotar a Liverpool en la final.

Brasil rompe con una regla no escrita: el primer DT extranjero en casi 60 años

La llegada de Carlo Ancelotti al seleccionado de Brasil no sólo es relevante por lo importante del nombre del entrenador sino también porque rompe con una "regla no escrita" del Scratch: la de no contratar directores técnicos extranjeros. De hecho, la última vez que Brasil había sumado a un DT extranjero fue en 1965, cuando la CBF puso a cargo al argentino Filpo Núñez, quien en ese momento estaba al frente de Palmeiras.

En aquella oportunidad, la CBF le pagó al entrenador argentino y a sus dirigidos para que representen al combinado nacional en un amistoso ante Uruguay, que terminó 3-0 en favor de la Canarinha. Desde ese entonces, el conjunto brasileño no volvió a contar con un extranjero en su banco de suplentes. Ahora, todo parece estar encaminado para que el histórico entrenador italiano tome las riendas del equipo que tiene a Neymar como su máxima figura.

El DT de Fluminense será interino de la Selección de Brasil, a la espera de Ancelotti

Mientras la selección brasileña espera a que Carlo Ancelotti finalice su contrato en el Real Madrid y se haga cargo del equipo hasta el Mundial 2026, la entidad de fútbol de Brasil cerró a su nuevo entrenador interino. Fernando Diniz, DT de Fluminense, dirigirá también a la Verdeamarela durante las fechas FIFA.

Ambas partes llegaron a un acuerdo en las negociaciones, Fernando Diniz seguirá al mando del Tricolor y se presentará en las fechas de Eliminatorias para dirigir a la selección nacional rumbo a la Copa del Mundo 2026. La Confederación Brasileña de Fútbol se acercó al club de Río de Janeiro para tratar de liberar al entrenador, pero la respuesta fue que eso solo ocurriría mediante el pago de una multa y las partes llegaron a un consenso.

Los próximos compromisos de Diniz con Brasil

El primer compromiso del nuevo técnico será en la apertura de las Eliminatorias Sudamericanas en el mes de septiembre. Desde el 4 al 12 de ese mes, Brasil recibirá a Bolivia (lugar a definir) y visitará a Perú, en Lima. El interino tendrá cuatro partidos más en lo que resta del año, también por eliminatorias: Venezuela (local) y Uruguay (visitante) en octubre, Argentina (local) y Colombia (visitante) en noviembre.

Ya en 2024, Diniz será entrenador del conjunto brasileño aún en la fecha FIFA de marzo, donde disputará dos amistosos programados, uno de ellos contra España en Madrid. La única duda que se presenta es sobre quién será el encargado de convocar y dirigir a La Canarinha en los compromisos de junio del próximo año, ya que el contrato del entrenador italiano finaliza el 30 de ese mes, aunque la temporada en Europa termina el primero con la final de la Champions League.

El calendario de la selección nacional prevé una fecha FIFA del 3 al 11 de junio y luego la realización de la Copa América en Estados Unidos. Otro signo de interrogación refiere a los preolímpicos de enero, con posibilidades de celebrarse en Venezuela, darán dos lugares para los Juegos de París 2024.