Franco Colapinto, el piloto argentino de 21 años que ha comenzado a dejar su huella en la Fórmula 1, se encuentra en el centro de atención tras sus actuaciones con la escudería Williams, especialmente desde su debut en el Gran Premio de Italia. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención son las comparaciones entre él y Lionel Messi, el capitán de la Selección argentina y reconocido como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Durante una reciente conversación con la Fórmula 1, Colapinto se mostró divertido y un tanto sorprendido por las comparaciones. “No, no me siento ni cerca de Leo Messi. Él está a otro nivel y realmente no puedo creer cuando la gente me compara con él. Yo quedo como: '¿Qué te pasa?'”, expresó el piloto, subrayando la diferencia de trayectoria entre ambos.

El joven piloto es consciente de la gran pasión que los argentinos sienten por el deporte, y valoró el apoyo que ha recibido desde su llegada a la Fórmula 1. “Es que yo llevo poco tiempo en la Fórmula 1 y sé que el entusiasmo es muy grande. Muchos argentinos se subieron, me están siguiendo y me están animando. Eso es muy agradable de ver, pero creo que todavía queda un largo camino por recorrer para llegar a eso”, concluyó.

En una entrevista anterior con el podcast The Fast And The Curious , Colapinto no ocultó su admiración por Messi, a quien considera el mejor futbolista de la historia. “Me encantaría conocerlo en algún momento. Siento que es el mejor de la historia del fútbol”, comentó.

A pesar de la presión que implica la comparación, Colapinto se mantiene enfocado en su carrera y en continuar desarrollándose como piloto. “Realmente no me siento a su nivel. Leo ha sido mi ídolo desde pequeño. Ha logrado tantas cosas para nuestro país. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para ser lo mejor que pueda en la Fórmula 1”, añadió.

Colapinto se prepara para las prácticas libres 1 y 2 este viernes, programadas a las 15:30 y 19:00 (hora Argentina), respectivamente, con miras al Gran Premio de México, que se disputará el domingo a las 17:00 (hora Argentina).