Carlos Salvador Bilardo, emblemático director técnico que llevó a la selección argentina a la gloria en el Mundial de 1986, recibió la visita de seis de sus jugadores más queridos este jueves. Entre ellos se encontraban Oscar Ruggeri, Jorge Luis Burruchaga, Oscar Garré, Sergio “Checho” Batista, Carlos “Chino” Tapia y Ricardo Giusti. La reunión, que tuvo lugar en la residencia de Bilardo, se llenó de emociones y risas, evidenciando la fuerte amistad que los une.

Oscar Ruggeri, quien compartió la instantánea en sus redes sociales, no escatimó en palabras de aliento: “Qué lindo verte bien, Carlos”. Este mensaje resuena en un contexto sensible, ya que Bilardo fue diagnosticado en 2019 con el síndrome de Hakim Adams, una enfermedad neurológica que presenta síntomas similares a los del Alzheimer y el Parkinson. La visita de los campeones no solo fue un reencuentro, sino también un bálsamo emocional para los seguidores del fútbol que continúan apoyando al legendario técnico.

Jorge Luis Burruchaga, otro de los exjugadores presentes, expresó su alegría en las redes: “Qué linda tarde pasamos, maestro”, recordando los momentos de gloria en el Mundial, donde anotó un gol en la final ante Alemania. Estos encuentros se han vuelto frecuentes, con los campeones del '86 visitando regularmente a Bilardo, especialmente en un momento en el que su salud ha requerido mayor atención.

La familia de Bilardo ha optado por mantener un perfil bajo en su vida personal debido a la evolución de su enfermedad. A pesar de ello, las visitas de viejos amigos y colegas han servido como un recordatorio del impacto que el "Doctor" ha tenido en el deporte argentino.