El ex futbolista José Chatruc, ídolo de Racing y parte fundamental del plantel dirigido por Reinaldo Merlo que quebró una racha de 35 años sin títulos en 2001, decidió donar plata en la colecta que organiza el influencer Santiago Maratea para Independiente, el clásico rival de la Academia de Avellaneda, y quedó en el ojo de la tormenta. Además, Maximiliano “Chanchi” Estévez se burló del Rojo.

“Pepe” recibió numerosas críticas de hinchas de Racing en redes sociales, luego de hacer público su apoyo a la idea para ayudar al Rojo y de hacer una transferencia para sumar su grano de arena a la causa.

En primera instancia, el ex jugador de Racing, San Lorenzo y Estudiantes, entre otros, compartió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “Felicito a mi amigo Juan Marconi y por supuesto a Santiago Maratea por esta iniciativa de recaudar fondos para Independiente. Por supuesto que ya colaboré y espero que puedan lograr sus objetivos. ¡Saludos!”. Su mensaje desató una ola de cuestionamientos de parte de hinchas académicos que estaban en desacuerdo con que un ídolo del club ayudara al rival de toda la vida. Sin embargo, lejos de quedarse callado, Chatruc publicó otro video en sus redes y aclaró: “¡Mensaje para los verdaderos hinchas de Racing! ¡Boludos abstenerse!”. “Simplemente quiero mandarle este mensaje a todos los hinchas en general del fútbol argentino. Colaboré con la colecta de Independiente porque Juan Marconi es amigo mío y porque me parece que es el vecino. Y sin Independiente no hay clásico”, argumentó en el inicio del mensaje. “Sin Independiente no hay emoción para Racing tampoco. Por supuesto que es un rival. Mis hijos son de Racing. Saludos a todos los que dicen: 'No vengas más a la cancha, no te voy a dejar entrar, no podés pisar, vas a ver'. Mis hijos son socios, pago la cuota, la tengo al día en el débito. No quiero que odien a nadie, quiero que sean felices. Sí que tengan rivalidad, pero sin tanta locura. Por eso tenemos que replantearnos un montón de cosas como sociedad”, reflexionó.

“A los que sí me quieren de Racing, que son la mayoría espero, les mando un beso grande, muy agradecidos por toda la muestra de cariño y siempre estoy para colaborar. No busco ni sobres, ni lucrar con el club, ni nada. ¡Aguante Racing!”, cerró.

Mientras Chatruc fue solidario y se tomó la situación de Independiente con absoluta seriedad, otro ídolo de Racing como el "Chanchi" Estévez, campeón con el club en el Apertura 2011 de la mano de Mostaza Merlo, se burló. "Siguiendo a mi hermano @ChatrucJose2 también mi granito de arena!!", escribió el ex delantero en su cuenta de Twitter junto a una imagen de una transferencia de dinero con la leyenda "21 años" en lugar del monto elegido, en referencia a los años que lleva el Rojo sin ganar títulos locales.