Se hizo un tatuaje en honor a sus abuelos y la emoción del hombre se volvió viral en las redes

En una conmovedora muestra de amor y homenaje, una joven decidió tatuarse una imagen en honor a sus abuelos. La reacción del hombre al ver el tatuaje fue tan emotiva que el video se hizo viral en TikTok, capturando el corazón de miles de personas.

Magui, la nieta, grabó el momento exacto en el que le mostró el dibujo en su brazo a su abuelo. La emoción de él fue inmediata y evidente. “Me dejaste nervioso”, dijo mientras intentaba contener las lágrimas. Inmediatamente, sacó su celular para buscar la foto original que había inspirado el tatuaje. “Sos vos, Joaco, yo y la nona”, le explicó Magui, señalando los detalles del dibujo.

El tatuaje fue realizado con una poderosa meticulosidad. Magui y su tatuador se aseguraron de incluir todos los detalles significativos: la cartera, los anteojos, y otros elementos que formaban parte de la imagen familiar. Mientras observaban juntos el tatuaje, el abuelo, rojo de la emoción, no pudo contener las lágrimas. Magui, profundamente conmovida, se lanzó sobre los brazos de su abuelo y ambos compartieron un momento de intensa emoción.

El video rápidamente se volvió furor en TikTok, acumulando miles de visualizaciones y comentarios de personas que se sintieron conmovidas por el gesto de la joven y la reacción de su abuelo.

El video obtuvo más de 1,9 millones de reproducciones y superó los 240 mil likes. “¿Dónde están los que no tuvimos abuelos? jaja”, “Me faltaron tantas cosas por hacer con mis abuelos”, “Aquí los que esperábamos ver el tatuaje”, “Extraño mucho a mi abuelo”, “Amiga disfrutalo mucho, mucho por los que ya no los tenemos y sufrimos”, “A mis abuelitos no les gustaban los tatuajes, hasta que un día llegue tatuado”, “Es la favorita, ya esta todo dicho jaja... hermosos. Abrazalo mucho, todos los días. Yo perdí al mio hace 4 años y me duele como si fuese el primer día”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la red social.