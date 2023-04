Santa Fe y la ciudad de Rosario no pueden ser sede del mundial sub 20

El Mundial de Fútbol Sub 20 finalmente se llevará a cabo en Argentina. FIFA lo hizo oficial en una conferencia de prensa realizada en el Ministerio de Economía de nuestro país. Ahora la organización definirá los estadios que se utilizarán. ¿Colón, Unión, Central y Newell's podrán albergar algún encuentro oficial?.

El torneo se realizará entre el 20 de mayo y el 11 de junio de 2023. El Mundial de Fútbol tendrá seis grupos de cuatro equipos cada uno y el sorteo se realizará este viernes, en Zurich. La AFA, en su momento, ya había presentado las posibles sedes de la competición.

Por qué Santa Fe y Rosario no pueden ser sede del Mundial Sub 20

Desde que se confirmó a la Argentina como sede del Mundial en Santa Fe y Rosario se comenzó a hablar del Gigante de Arroyito (Rosario Central), el "Marcelo Bielsa (Newell's), el Briagadier López (Colón) y el "15 de Abril" (Unión) como posibles sedes del Mundial Sub 20.

Según pudimos saber , el artículo 19 del reglamento del torneo indica que los estadios que serán sedes durante el Mundial deberán estar liberados a partir de las dos semanas previas del inicio (5 de mayo) y hasta el día posterior a la final de la Copa del Mundo. Por este motivo, muchos recintos destacados de Santa Fe y Rosario no pudieron ingresar en la disputa por pertenecer a clubes que estarán en plena acción durante el certamen. Casos similares a lo mencionado previamente con el "Mario Kempes" de Córdoba, que a pesar de ser estatal tiene un acuerdo para que Talleres dispute sus competencias allí.

Los estadios que serán sedes del Mundial

Esta se confirmaron cinco sedes: Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, La Plata y San Luis. La comitiva de 12 personas con especialistas para cada área desembarcó el miércoles pasado en el país para inspeccionar capacidad hotelera, centros de entrenamiento y detalles de cada estadio en esos lugares.

Los estadios que tienen grandes chances son el Único Diego Armando Maradona de La Plata, Bicentenario de San Juan, Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero, La Pedrera de San Luis, Malvinas Argentinas de Mendoza y Centenario de Resistencia en Chaco.