“Yo les garantizo acá que no hay ninguna posibilidad de que haya una ruptura en Juntos por el Cambio”, aseguró Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, durante un discurso que dio en el evento que se realizó esta tarde en el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA). El alcalde buscó bajarle el tono al conflicto interno que se desató en la coalición opositora por su decisión de convocar a elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires, que provocó el enojo de Mauricio Macri y dividió al PRO.

No obstante, Larreta mantuvo su idea respecto a la medida que tomó. “Lo que hice es cumplir con la ley. Lo hice, lo sostengo y me hago cargo. En la Ciudad vamos a votar con la Boleta Única, es mi decisión y me hago cargo”, enfatizó. Fue ante un auditorio de alrededor de 500 productores agropecuarios y empresarios vinculados al sector del campo, en el salón principal del Pabellón Rojo de la Sociedad Rural. El jefe de Gobierno fue el último orador de un evento en el que desfilaron un grupo de precandidatos a presidentes de la Nación de la oposición.



Fue en el marco de la convocatoria denominada “Compromiso por una nueva Argentina”, que se realizó esta tarde en el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA). A lo largo de cuatro horas expusieron, durante 20 minutos cada uno, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Miguel Ángel Pichetto -presidenciables de Juntos por el Cambio (JxC)-, así como el precandidato a presidente libertario, Javier Milei, y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. La iniciativa cobró especial relevancia por desarrollarse en una semana signada por la interna de JxC y el cruce entre Macri y Larreta por las elecciones porteñas. En el auditorio había expectativa por recibir a los candidatos. En la previa a la apertura, que fue a las 15, a lo largo del salón se formaban grupos de productores y terratenientes que conversaban por lo bajo, entre ellos, sobre política, la interna de JxC, y la situación económica del país. Varios de los empresarios presentes se cruzaron de salón, porque venían del almuerzo que hizo el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) este mediodía, también en el predio de la SRA en Palermo. El invitado estelar de ese evento fue Mauricio Macri.

El evento “Compromisos para una nueva Argentina” se organizó hace un mes, pero cobró especial significación por la semana en la que se realiza. El recrudecimiento de la disputa interna en JxC aceleró el clima electoral, especialmente en la oposición. La principal coalición opositora enfrenta semanas decisivas desde el punto de vista político.

Más temprano, Macri le había bajado el tono a la pelea con Larreta. “Ya está, ahora hay que seguir trabajando”, pidió el ex presidente ante los 200 empresarios que participaron de la comida del CICyP. Luego, casi en sintonía, Bullrich siguió en la misma línea y aplacó su tono. Al ser consultada por el conflicto en el PRO, la ex ministra de Seguridad fue taxativa: “No voy a volver a hablar sobre la decisión de Rodríguez Larreta”.

En relación con la posibilidad de que se rompa JxC, Bullrich se desmarcó de la pregunta y sostuvo: “El futuro de JxC es ser el futuro gobierno de Argentina”. Fueron declaraciones que concedió a la prensa cuando terminó su discurso. Durante su disertación ante el auditorio, la presidenta del PRO se enfocó en sus propuestas económicas de gobierno y no se refirió a la interna partidaria. “La decisión, el carácter y la firmeza son los elementos distintivos de la Argentina que viene para tomar las medidas que hay que tomar”, sentenció.

Quien también puso paños fríos y exigió templanza fue Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y precandidato a presidente de la Unión Cívica Radical (UCR). “Calma PRO, porque tenemos un gran desafío por delante”, pidió el jujeño en su discurso en La Rural. Y agregó, con ironía: “Nos han copiado lo peor a nosotros (la UCR), que son las internas”.

En la misma línea se pronunció Pichetto, pata peronista de JxC. “No voy a opinar del tema (sobre la pelea Macri-Larreta). El silencio también a veces es un aporte”, reflexionó el ex senador nacional. Luego, llamó a que se ordene la situación del PRO. “Espero que podamos acordar y fijar reglas, porque le tenemos que dar certidumbre a la sociedad. Hay que encontrar un espacio para dirimir los conflictos de manera prudente y reservada”. De este modo, los principales actores políticos del frente opositor coincidieron en bajar los decibeles, tras el terremoto político del fin de semana.

A diferencia de los referentes de JxC, Milei fue a fondo con el tema y volvió a cuestionar a Rodríguez Larreta. Cuando finalizó su discurso, el economista dialogó unos minutos con los medios acreditados en el evento y apuntó contra el jefe de Gobierno. “Tratan de usar el sistema electoral para conseguir una ventaja. Larreta habló de institucionalidad pero lo único que le importa es el poder por una cuestión de ego”, sostuvo el libertario. En su discurso sobre el escenario, el diputado nacional expuso sus propuestas económicas y de gobierno. El auditorio lo escuchó atentamente y lo aplaudió con algunas frases, aunque sin ovacionarlo.

Schiaretti y Milei fueron los únicos expositores que no integran JxC. El cordobés trabaja en un plan presidencial dentro de un frente peronista y de centro, junto al salteño Juan Manuel Urtubey. “Ser tolerante con el que piensa distinto es lo que nos da confianza”, consideró el “Gringo” en su alocución. Luego se refirió a su visión económica del país y sostuvo que “solucionar el déficit fiscal no significa hacer un ajuste salvaje. El gobierno kirchnerista está aplicando parche sobre parche”. Si bien los organizadores invitaron a funcionarios del Gobierno nacional, como el presidente Alberto Fernández, el ministro del Interior, Wado De Pedro y el ministro de Economía, Sergio Massa, ninguno asistió. Cabe recordar que el titular del palacio de Hacienda se encuentra en este momento en Estados Unidos, en el marco de una misión en el Fondo Monetario Internacional y otras entidades financieras de ese país.

El encuentro de la Sociedad Rural estuvo convocado a las 15 y abrió con las palabras de Nicolás Pino, presidente de la SRA, que ofició de anfitrión. “Queremos saber hacia dónde quieren llevar a nuestro sector y al país los precandidatos a presidente”, dijo el titular de la entidad rural. “No recibimos nada a cambio de las retenciones que pagamos”, lanzó el productor agropecuario.

La iniciativa se organizó hace un mes con el fin de que un grupo de productores nucleados en la Mesa de Enlace y empresarios vinculados al campo le entregaran a los candidatos un documento con los lineamientos de políticas públicas para el sector agropecuario. Cada uno de los dirigentes expuso por 20 minutos su proyecto de gobierno y luego interactuó cinco minutos más con la periodista Cecilia Boufflet, que fue la host. Por el formato que dispuso la organización, los candidatos no se cruzaron entre sí. Finalizaba un expositor, descendía del escenario por un costado y, a continuación, subía el siguiente por el extremo opuesto.

Bullrich fue la segunda oradora, luego de Javier Milei. Mientras que Rodríguez Larreta estuvo a cargo del cierre, a las 18:30. Cuando subió al escenario, el jefe de Gobierno ya conocía las declaraciones que había proferido Macri al mediodía y Bullrich por la tarde. Si bien mantuvo los argumentos sobre su decisión, evitó seguir la confrontación.

La presidenta del PRO llegó a La Rural a las 15, acompañada por Juan Pablo Arenza, legislador porteño y su jefe de campaña, Carlos Cortés, jefe de prensa, y Cristian Larssen, asesor bullrichista y director de Radio y Televisión Argentina. En tanto que Rodríguez Larreta arribó a La Rural a las 18:30, junto a un reducido grupo de asesores de prensa. A diferencia de Bullrich, el jefe de Gobierno se retiró sin hacer declaraciones a la prensa. De todos modos, cuando durante su disertación la moderadora le consultó por la interna, no esquivó la pregunta: “Llegó el momento de las preguntas picantes”, ironizó Larreta y aseguró que la unidad de JxC no está en riesgo.

A lo largo de la jornada, todos los candidatos se explayaron sobre su visión de país y propuestas de campaña. Por el perfil del auditorio, todos se refirieron a medidas que alcanzan al campo. Entre los candidatos hubo consenso en la necesidad de eliminar las retenciones a las exportaciones agropecuarias y fomentar políticas para incentivar la producción del sector. También hubo coincidencias en cuanto a la idea de generar una unificación del tipo de cambio y “terminar con la brecha cambiaria”. En ese punto, Milei insistió en su propuesta de dolarizar la economía.

“Si tenemos superávit, vamos a poder darle un hachazo a las retenciones”, aseguró Bullrich a su turno. Por su parte, Rodríguez Larreta habló de la necesidad de tener “un acuerdo y apoyo político y experiencia de gestión. Cuento con ustedes para llevar adelante esta recuperación”. Luego, reconoció como un “error” sus declaraciones “desafortunadas” del 2017, cuando en una entrevista había dicho que “la soja no genera laburo, porque tenés miles de hectárias y laburan tres”. El jefe de Gobierno aprovechó el contexto para redimirse con el campo: “He viajado, aprendí y me doy cuenta que fue un error. Hay políticos que en estos casos dicen que lo sacaron de contexto. Yo no hago eso, me equivoqué, aprendí y pido disculpas”, finalizó y todo el auditorio lo aplaudió.

Dentro de los dirigentes del sector agropecuario y empresarios presentes se encontraban personalidades como Elbio Laucirica, titular de Coninagro, Alfredo González, Gustavo Weiss, presidente de la Came, presidente de Camarco, Marcos Pereda de Cicyp. Y los ex presidentes de la SRA Luis Miguel Etchevehere, Hugo Biolcati, Enrique Crotto. Los empresarios Cristiano Rattazzi y Alejandro Bulgheroni, el titular de la Asociación de Bancos Argentinos, Javier Bolzico.