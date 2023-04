Nocturnidad en Santa Fe: este sábado comienza a regir la nueva ordenanza

Luego de extensos y acalorados debates, se aprobó a finales del año pasado la nueva Ordenanza de Esparcimiento y Ocio Nocturno para la ciudad de Santa Fe. De esta manera, se pretende establecer un marco normativo de habilitación y funcionamiento de actividades que contempla horarios de funcionamiento, condiciones de accesibilidad, seguridad e higiene y estándares de protección contra la contaminación acústica.

A partir de este mes, hay tres categorías de bares permitidos. Los bailes en clubes y la zona de boliches tienen una legislación diferente. En cuanto a los bares, se los puede clasificar en A, B y C.

Los bares A son aquellos en donde no se puede brindar música en vivo, espectáculos, ni actividades bailables. Éstos no tendrán un límite de horario para cerrar. En cuanto a la categoría B, trabajarán como bares hasta la 1 los días de semana y hasta las 2 los fines de semana. A partir de ese horario, podrán realizar actividades bailables o espectáculos en su interior, a puertas cerradas.

Los bares que piden esta habilitación deben presentar estudios acústicos que evidencien que el lugar se encuentra insonorizado, a fin de no molestar a los vecinos de las casas aledañas; tendrán permitido albergar hasta 80 personas y deberán finalizar a las 4:30.

Por último, están los bares clase C, que se regirán con los mismos horarios y exigencias que aquellos contemplados en la categoría B, pero podrán albergar hasta 200 personas. Además, tendrán una zona permitida en particular: corredores o avenidas de Boulevard hacia el norte.

Con respecto a los bailes en clubes como Villa Dora, por ejemplo, podrá abrir hasta las 3 de la mañana en verano y hasta las 2 en horario de invierno. En cuanto a la zona de boliches ubicada a la vera de la Ruta Nacional 168, la principal modificación es que se elimina el límite al horario de ingreso, que estaba fijado a las 2 de la mañana.