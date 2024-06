El gobernador Maximiliano Pullaro se refirió este jueves a la sanción de la Ley de Bases en la Cámara de Senadores de la Nación, aprobada luego de un extenso debate. El mandatario santafesino dijo que la norma “es importante para que el Gobierno nacional pueda comenzar a tener un impulso; es un mensaje también a los mercados, y que nos va a permitir recibir inversiones, fundamentalmente del exterior, y que nuestras economías puedan comenzar, así que lo valoro de manera positiva”.

Asimismo, Pullaro insistió en su reclamo a la Nación y dijo que hay muchos recursos que se perdieron en la provincia, recursos que venían con apoyo de Nación en distintos sectores como el transporte público, la educación, los alimentos, medicamentos de altos costos y la obra pública cortada, que hoy en día están siendo sostenidos con recursos propios.

«Estamos reparando rutas nacionales con fondos propios cuando no nos correspondía. Sin embargo, no vamos a dejar de defender a la provincia y pelear por lo que nos corresponde. La Provincia no se va a arrodillar ante nadie, porque es la provincia invencible de Santa Fe, es fuerte, con capacidad productiva única; tiene universidades, conocimiento. Es una provincia que logra salir adelante, vamos a seguir reclamando y pidiendo porque no nos gusta que Santa Fe quede atrás» expresó el gobernador.

Sobre lo aprobado en la cámara alta, «los legisladores nacionales entienden porque lo hicieron de esa forma, se había hecho una modificación con respecto a la inicial, aumentando los montos no imponibles. El impuesto a las ganancias era algo que no me gustaba, era momento de grabar a los que más tenían y hacer un fondo para salir adelante y lograr ese punto y medio del PBI para saldar la deuda y salir adelante. Eso no fue así».