Scaglia: «La Cárcel de Coronda tiene que terminarse en 5 meses»

La vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Gisela Scaglia, visitó la ciudad de Coronda y recorrió la Unidad 1 y el Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP). En diálogo con la prensa, se refirió a diversos temas de la agenda provincial y nacional.

Sobre el cambio de rango del Ministerio del Interior a Secretaría, Scaglia señaló: «A mí no me preocupa el rango de un ministerio. Es una buena y sana decisión haber cambiado al jefe de ministros, y que ahí haya alguien que comprenda la política y nos atienda«.

En cuanto a la situación docente, la vicegobernadora celebró el cierre de las paritarias y el cese de los paros. «Era muy importante», dijo. «Tengo una mirada de compromiso con lo educativo y entiendo que los chicos no merecen tener paros. Celebro la asistencia perfecta y que empiecen los controles sobre permisos o carpetas médicas. Esta semana, luego de los primeros controles, el 70% volvió a sus puestos de trabajo. El control es necesario y la educación es un derecho y no podemos olvidarnos nunca de eso. Que los chicos estén en las aulas y a los maestros que cumplen los podamos premiar. Muchas veces pagan justos por pecadores en el sistema docente y no debe ser así», finalizó.

Respecto a la economía, Scaglia reconoció las dificultades pero destacó la obra pública provincial: «Sí, pero con fondos de la provincia de Santa Fe, con la austeridad del gobierno, con un ministro de economía que es de acá de Coronda, que tiene que ver con haber acomodado el gasto público y haber tomado decisiones en momentos donde todos nos miraban. Es decir y hacer, con el gobernador Maximiliano Pullaro decimos y hacemos. Podemos demostrar que con los impuestos estamos levantando esta provincia«.

Sobre la Cárcel Federal de Coronda, que se está construyendo en el camino de las Moras y que retomó hace diez días la construcción, Scaglia reflexionó: «Pedimos que la transfirieran al ámbito de la provincia de Santa Fe, que la iban a administrar ellos después nos dijeron, ahora están empezando a armar el diagrama del personal dentro del sistema penitenciario, espero que realmente en cinco meses la terminen y que a fin de año la inauguren, nos descomprimiría mucho lo de los presos federales en las cárceles santafesinas, la Nación nos debe también ahí también, lo afrontamos como provincia y tampoco corresponde».

La vicegobernadora agregó: «Nación que se haga cargo, son 700 reclusos con causas federales. Si pudiéramos transferirlos a esta cárcel nueva de Coronda, se descomprimirían las comisarías también».

En cuanto al futuro del gobierno nacional, Scaglia se mostró cautelosa: «Hay mucho para discutir, no soy tan optimista… No van a cambiar a lo mejor tan radicalmente las cosas. Hasta que el presidente no acomode el déficit fiscal no habrá plata. Es un desafío suyo la macroeconomía. No sé qué irá a pasar con la obra pública. Es importante que la cárcel federal se termine y es la única obra pública a nivel país que se hará y terminará al menos por ahora. Ojalá empiece un camino pero todos sabemos las dificultades económicas que hay».

Scaglia concluyó: «Celebro la designación de Guillermo Francos como jefe de Gabinete de Ministros. Por tener una mirada más amplia de la política y poder diagramar un tablero de control, era necesario el cambio».