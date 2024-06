Nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé

Se trata de una obra millonaria que decidió construir la Provincia ante la falta de respuesta histórica del gobierno nacional y el natural deterioro que sufre hoy el Carretero, producto del intenso tráfico vial que soporta.

Este proyecto obtuvo esta semana el aval de la Cámara de Senadores de la Provincia. El texto impulsado por el senador por La Capital Julio “Paco” Garibaldi (PS) fue tratado sobre tablas y votado favorable por unanimidad.

Tres proyectos en uno

En relación al nuevo puente paralelo al Carretero que construirá ahora la Provincia, Garibay dijo que “son tres proyectos ejecutivos, que pueden llegar a estar listos de aquí a dos o tres meses”, detalló en relación al viaducto en sí y las obras complementarias que deben realizarse en ambas cabeceras. Si bien las tres obras serán licitadas y financiadas por la Provincia, las cabeceras son proyectadas por cada municipio.

“Luego se confeccionará el pliego licitatorio -continuó Garibay-. Si están los recursos disponibles que se prometieron (lo anunció el gobernador Maximiliano Pullaro), tenemos la expectativa de licitar la obra antes de fin de año. Una vez iniciada, el plazo será de entre 24 a 30 meses”. Es decir que si todo marcha como se pretende, el nuevo puente debería estar listo durante 2027.

En cuanto al monto a invertir, el ingeniero dijo que “hasta que no esté listo el proyecto ejecutivo nos manejamos con números muy arbitrarios, pero sabemos que el costo de la obra estará por encima de los $25 a 35 mil millones”.

“En este momento hay tres equipos trabajando en el proyecto del nuevo puente paralelo al Carretero”, mencionó Garibay en la entrevista con El Litoral, en la que brindó algunos detalles del futuro viaducto. Y anticipó que será un puente de unos 1.400 metros de largo.

Lado Santa Fe

Mientras los ingenieros de la Provincia diseñan el viaducto, el área de Obras Públicas de la Municipalidad de Santa Fe desarrolla en paralelo el proyecto ejecutivo del tramo de la cabecera, que es de unos 400 metros y va desde la Circunvalación Oeste hasta el Puente Carretero. Allí se va a ensanchar la actual ruta-avenida, que hoy tiene dos manos y pasará a tener cuatro, con un cantero central y ciclovía.

“Esta obra del lado de Santa Fe será relativamente sencilla porque contamos con el espacio suficiente para ejecutarla”, dijo el ingeniero Felipe Franco, a cargo de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica de la Municipalidad de Santa Fe, ante la consulta de El Litoral.

“Lo que vamos a construir es una doble vía adicional a la existente, para que la traza quede similar al tramo que pasa por debajo del ‘rulo’ de Cilsa, con un cantero central”, detalló el funcionario municipal.

“Santo Tomé tiene que resolver primero de qué lado será la nueva vía, para que luego nosotros sepamos si en nuestro caso será del lado de Cilsa o del otro”, dijo Franco. “Para nosotros el mejor lado sería el norte, a donde en la actualidad hay un circuito de moto cross, porque esos terrenos son municipales -indicó-. Allí estamos realizando estudios topográficos para determinar los volúmenes de relleno del suelo. En cambio del lado de Cilsa sería necesario expropiar terrenos”.

Lado Santo Tomé

El área de Obras Públicas de la Municipalidad de Santo Tomé está trabajando en paralelo en el proyecto de transformación de la avenida 7 de Marzo para ampliar la capacidad de tránsito y readecuar la circulación en ambos sentidos, teniendo en cuenta restricciones de giro, semaforización y señalética. Esta obra se ejecutará en los primeros 300 metros, desde la cabecera del puente.

“Desde Obras Públicas estamos estudiando la situación pero todavía no hay nada decidido”, dijo Hernán Palmich, secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Santo Tomé. “Están trabajando los equipos del área junto a los de la Dirección de Planeamiento y de Vivienda municipal”, agregó. “Además, está previsto contratar un estudio para que especialistas en urbanismo analicen cuál es la mejor solución”.

Más allá de esto, lo que se sabe es que si el nuevo puente está aguas arriba o abajo del actual, en cualquiera de los casos “será necesario expropiar viviendas, porque en la cabecera santotomesina no hay espacio público”, anticipó Palmich.

Si bien no se determinó aun de qué lado se construirá el nuevo puente junto al Carretero, “lo que sabemos es que estará prácticamente pegado al actual, a una distancia aproximada de dos o tres metros”, detalló Garibay.

Cómo será el puente

El nuevo puente tendrá dos carriles de circulación, una ciclovía y un paso peatonal. “Es un proyecto sencillo pero costoso por su longitud: más de 1.400 metros. Para emplazarlo se construirán pilas cada 31 metros de distancia. Algunas estarán en medio del río y otras sobre el bañado. Sobre dichas pilas se montarán vigas prefabricadas. Luego se completará con la colocación de la superestructura con la calzada, barandas e iluminación”, detalló Garibay.