Amenazaron a la presidenta comunal de Arequito

La presidenta comunal de Arequito, Paola Forcada, fue amenazada este martes por la noche, tras impedir la usurpación de una casa ubicada en esa localidad del departamento Caseros. La jefa comunal fue anoticiada sobre el accionar de una mujer que estaba haciendo un agujero en una vivienda con intenciones de tomar posesión.



Inmediatamente, Forcada se hizo presente en el lugar para disuadir a la mujer, evitar que lograra su cometido y advertirle sobre la gravedad de su accionar. Luego, avisó a la policía para que intervenga en el caso. Minutos más tarde, la mujer que intentó tomar la vivienda se dirigió a la casa de la presidenta comunal y allí la situación se puso muy tensa para la mandataria.

La mujer comenzó a recriminarle a Forcada la actitud de no permitirle usurpar la vivienda y esgrimió duras amenazas hacia su persona y su familia.



“La pasé muy mal, fue un momento que no le deseo a nadie; pero no me arrepiento de haber puesto la cara y lograr que no se concrete la usurpación. Los políticos estamos para dar respuestas a los vecinos y actuar de inmediato, y eso hice como funcionaria”, remarcó la jefa comunal.



Tras todo lo acontecido, Forcada se dirigió a la comisaría local para asentar la denuncia de lo ocurrido.